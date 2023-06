Die Jugendabteilung des Sportvereins Gurtweil mit dem Vorsitzenden Dirk Uwe Hahn hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Die 85 Kinder und Jugendlichen werden von fünf Vorstandsmitgliedern sowie zehn Trainern und Betreuern angeleitet. Etwa 30 Eltern, Kinder und Jugendliche lauschten im SVG-Vereinsheim den Berichten des Vorstands und der Trainer und erlebten eine diszipliniert und zügig verlaufende Versammlung.

Eingangs erinnerte der Abteilungsleiter an die vielen Aktivitäten der sieben Mannschaften, angefangen mit den 15 SVG-Bambinis (fünf bis sieben Jahre), über die 28 Kinder der F-Jugend, 18 in den beiden E-Jugendmannschaften und 13 in der D-Jugend. Dabei werden mit den benachbarten Vereinen aus Weilheim, Nöggenschwiel, Unteralpfen und Waldhaus teils auch Spielgemeinschaften unterhalten.

Ein erster Applaus bestätigte die gute Arbeit der Abteilungsleitung. In den Berichten der Trainer kamen die Herausforderungen zur Bewältigung des Sportbetriebes zum Ausdruck, aber auch die Freude, Kindern und Jugendlichen das immer wieder faszinierende Spiel Fußball zu ermöglichen. Besonders wurde der Erfolg der D-Jugend erwähnt, die von Jan Bürkle und Christian Bendel betreut wird. Diese Zehn- bis Zwölfjährigen wurden Meister in der Kreisklasse 4 Hochrhein, mussten aber teils weite Wegstrecken bewältigen, um sich mit Mannschaften aus Weil am Rhein oder Rheinfelden messen zu können.

Nach dem kurzen Finanzbericht wurde die Abteilungsleitung einstimmig entlastet. Die anschließenden Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Dirk Uwe Hahn Jugendleiter, Dirk Stihl Stellvertreter, Andy Hesselmann Kassierer, Stefanie Christians und Jürgen Gampp Beisitzer. Mit Blick auf die kommende Fußballsaison wird die SVG-Jugendabteilung erneut eine Bambini-Gruppe, zwei F-, zwei E- und eine C-Jugendmannschaft führen, sowie in Kooperation mit benachbarten Vereinen Spieler für die D-, B- und A-Jugend trainieren und betreuen.