Eine kleine Sensation gab es bei der Hauptversammlung des Männergesangvereins Oberalpfen im Gasthaus „Adler“: Das jüngste Vereinsmitglied, Tim Ebi, 22 Jahre, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löste damit Roland Arzner ab, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Neu gewählt wurden auch die vier Beisitzer Maxi Rogg, Patrick Frey, Walter Tröndle und Toni Wolber. Wieder gewählt wurden Herbert Rogg (stellvertretender Vorsitzender), Franz Brunner (Kassierer) und Wolfgang Ebe (Schriftführer).

Roland Arzner, der die Versammlung leitete, freute sich, auch die Dirigentin Silvia Reichmann, die Pianistin Barbara Ruch, Ortsvorsteher Armin Arzner und Vertreter der Vereine begrüßen zu können. In seinem Rückblick sagte er, 2022 sei coronabedingt ein schwieriges Vereinsjahr gewesen, „aber immerhin konnten wir einen einigermaßen strukturierten Betrieb aufrechterhalten“. Schriftführer Wolfgang Ebe erinnerte an die ersten Auftritte, die nach der langen Corona-Pause stattfanden, etwa beim Patrozinium in Waldkirch.

Zu einem Höhepunkt wurde wieder der Konzert- und Theaterabend in der Adventszeit. In seinem Kassenbericht musste Franz Brunner wegen rückläufiger Einnahmen ein Minus verbuchen. Die Kassenprüferinnen Gisela Bächle und Hiltraud Eckert bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Dirigentin Silvia Reichmann dankte den Sängern für die intensive Probenarbeit, den guten Probenbesuch und die gute Disziplin. „Ihr seid immer offen gewesen für neue Vorschläge“, sagte sie.

Auch nach der Corona-Pause hätten die Sänger wieder schnell Tritt gefasst und gute Fortschritte gemacht. Ein großes Lob hatte Arzner für Gisela Bächle und Gerda Wassmer, die das Theater einstudiert hatten. Er dankte auch den Passiv-Mitgliedern, „die für ein finanzielles Fundament sorgen“. Der neu gewählte Vorsitzende Tim Ebi erklärte, sein Ziel sei es, neue Mitglieder zu werben, „jedes Jahr mindestens zwei“.

Daneben versprach er, es künftig mit seinen Probebesuchen genauer zu nehmen. Grußworte übermittelten die Vertreter der Vereine, Gerda Wassmer für die Gymnastikfrauen, Andreas Tröndle für die Feuerwehr und Martin Siebold für den Narrenverein.

Der Männergesangverein Liederkranz Oberalpfen wurde 1920 gegründet. Der Verein zählt derzeit 27 aktive und 76 passive Mitglieder, darunter 9 Ehrenmitglieder.