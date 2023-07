Thomas Meyer (49) aus Zürich sieht aus wie der nette Schwiegersohn von nebenan – jung, fröhlich, unbekümmert. Auffällig allerdings seine unzähligen Tätowierungen. Innerhalb der Woche der jüdischen Kultur hat der erfolgreiche Schweizer Autor, der gleich mit seinem ersten Roman 2012 einen Bestseller gestartet hatte, für den er auf Anhieb den Schweizer Buchpreis erhielt und der auch verfilmt wurde, zu einer Lesung in die Stadtbibliothek Waldshut eingeladen. Und rund 40 Besucher waren neugierig auf dessen Bestseller „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ und den angekündigten Fortsetzungsband.

In einem kurzen Schlagabtausch zwischen ihm und Laila Nieden vom Kulturamt erfuhr man Biografisches: vom abgebrochenen Jurastudium, seinem Job als erfolgloser Texter bei einer Werbeagentur und seine zeitweise Tätigkeit als Redakteur. Und seinem Bucherfolg. Ob sein Roman autobiografisch sei? Er zögert: „Nein. Aber ich erzähle in dem Buch viel von meiner Familiengeschichte, also vielleicht doch ja!“

Einblicke in Familiengeschichte

Und dann stellt er anschaulich und lebhaft seinen Protagonisten vor, den 25-jährigen jüdischen Motti Wolkenbruch, seine Familie, seine Brüder, die schwerhörige Großmutter im Altersheim, die den drängenden Tod immer wieder wegnörgelt und vor allem seine willensstarke Mutter, die ihn unbedingt über ein Schiddech (ein Heiratsinstitut) verheiraten will.

Skurille und bizarre Geschichten

Mal erzählt er, dann wieder liest er. Das sind skurrile, bizarre Geschichten – ja, wenn er die Mutter schildert, wird seine Stimme schrill und laut. Und die hat einigen Grund sich aufzuregen, denn dieser Sohn Motti spurt einfach nicht, heiratet nicht, sondern liebt sich durch die Betten von Schicksen, nichtjüdischen Frauen. Eine Katastrophe, Motti haut ab... Das alles präsentiert Meyer höchst kurzweilig, gespickt mit jüdischen Wörtern und Begriffen. Im Fortsetzungsband wird es dann allerdings sehr turbulent, die Themen überschlagen sich – er gerät an „die verlorenen Söhne Israels“, wird Anführer des Weltjudentums, gerät an Neo-Nazis und und und ... „Lesen Sie doch selber weiter,“ schließt er seine Lesung und verweist werbewirksam auf seine weiteren Bücher und sogar ein Kartenspiel. Ein sichtlich erheitertes Publikum stöbert, kauft und lässt signieren.

Der Autor: Thoma Meyer erzählte und las aus folgenden Büchern: „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ (13 Euro) und „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“ (12 Euro), beide Diogenes Verlag. Der Autor wurde 1974 in Zürich geboren. Er studierte drei Semester Rechtswissenschaften, wandte sich dann aber aus Freude an der schöpferischen Tätigkeit der Werbung und der Literatur zu.