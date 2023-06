Die 28 Mitglieder des Gemischten Chors Aichen haben das 150-jährige Bestehen des Chors mit einem fulminanten Jubiläumskonzert gefeiert. Nach dem Eröffnungslied „Schöne neue Welt“ hat die Vorsitzende Silke Zeitz die Ehrengäste begrüßt, Oberbürgermeister Phillip Frank mit Gattin, Ortsvorsteher Christian Maier mit Gattin, Landtagsabgeordneter Niklas Nüssle und Ehrenpräsident des Chorverbands Hochrhein, Josef Brogle, mit Gattin.

In einem kurzen Abriss stellte sie die Geschichte des Vereins dar: Am 9. Dezember 1873 gründeten 22 junge, fesche Männer im Gasthaus „Löwen“ den Männergesangverein Aichen. Beim 100-jähringen Bestehen 1973 wandelte sich der Chor in den Gemischten Chor um. Silke Zeitz sagte: „Nach 100 Jahren haben die Männer gemerkt, dass es ohne die Frauen doch nur halb so viel Spaß macht.“ Seit 2019 leitet Andreas Thoma aus Krenkingen den Chor und leistet erfolgreiche Aufbauarbeit. Heute hat der Chor circa 30 aktive Mitglieder.

Zusammen mit den Gastchören, dem Männergesangverein Detzeln unter der Leitung von Jochen Stitz und dem Frauenensemble des Gesangvereins Herrischried unter der Leitung von Seva Starko, hat der gemischte Chor Aichen ein umfangreiches und abwechslungsreiches Festprogramm geboten. Spritzige und freche Lieder waren darunter, Lieder zur guten Laune, aber auch nachdenkliche Lieder wie „Gabriella‘s Song“ aus dem Schwedischen Film „Wie im Himmel“ von Kay Pollak.

Der Männerchor aus Detzeln sang das englischsprachige geistliche Lied „Amazing Grace“ mit einem stimmgewaltigen Solo. Das Frauenensemble brachte „I Have A Dream“ von Mary Donelly und marschierte beim Abgang zum Vergnügen der Zuschauer durchs Publikum. Besonderen Spaß hatten alle, als die neunjährige Ronja musikalisch feststellt, „I bin ä Dorfkind“. Insgesamt bestand das Programm aus 24 Titeln. Mit Instrumenten begleiteten Nelly Ziegler am Klavier, Stefan Gamp am Schlagzeug, Lilly Tiffert an der Violine und Waldemar Werner an Bass und Gitarre die Sänger.

Der Ehrenpräsident des Chorverbands Hochrhein, Josef Brogle, ehrte verdiente Chormitglieder: Karl Mohr, der krankheitsbedingt nicht anwesend war, für 60 Jahre und Sonja Jehle für 25 Jahre Singen im Chor. Auch der Chor selbst bekam eine Urkunde vom Badischen Chorverband als Dank für 150 Jahre Verbundenheit, die Silke Zeitz entgegennahm.

Brogle sagte: „Innovative Ideen, zukunftsorientierte Vereinsführung, musikalische Offenheit und die bewundernswerte Einsatzbereitschaft aller Sängerinnen und Sänger, das sind die Werte, auf die ein Chor bauen kann.“ Am Ende gab es noch das „Lied vom Nicht-Verstehen“ des Quartetts Maybebop von allen Chören und Musikern. Die drei Stunden Programm im ausverkauften Gemeindesaal vergingen wie im Flug und mündeten in einen frenetischen Schlussapplaus.

