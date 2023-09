Waldshut-Tiengen (pm/sgn) Bei angenehm sommerlichen Temperaturen veranstaltete am Samstagabend auf dem Vereinsgelände der Wassersport-Verein Waldshut seine große Jubiläumsfeier.

Mit vielen ehrenamtlichen Helfern verwandelten sich Bootsplatz, Steg, Bootshalle und Paddelhaus in ein festlich geschmücktes Ensemble. Das Festzelt bot knapp 100 Gästen Platz. Sowohl Ehrenmitglieder, langjährige aktive und passive Vereinsmitglieder als auch Mitglieder der Rennruderjugend kamen an diese Abend zusammen, um diesen Anlass gebührend zu feiern, berichtet der Wassersport-Verein in seinem Bericht über das Fest.

Exzellente Speisen seien an drei Kochstationen angeboten worden. Unterstützung im Service leisteten Jugendliche des Schwimmclubs Neptun. In ihrer Festansprache betonte die erste Vorsitzende Angelika Priese das lebendige Vereinsleben über 100 Jahre und verwies auf die Prinzipien, die es gebraucht hatte, um einen Verein über einen so langen Zeitraum erfolgreich am Leben zu erhalten.

Gute Stimmung und das gemeinschaftliche Miteinander von Jung und Alt machten das Fest zu einem rundum gelungenen Höhepunkt im Jubiläumsjahr und es wurde noch bis in die frühen Morgenstunden hinein getanzt und gefeiert. Inmitten dieser festlichen Atmosphäre und der fröhlichen Feierlichkeiten habe sich verdeutlicht, dass die über 100 Jahre des Wassersport-Vereins von gelebter Gemeinschaft und unermüdlichem Engagement geprägt seien, so der Verein. Die Jubiläumsfeier sei zweifellos ein strahlender Höhepunkt dieses besonderen Jahres gewesen und werde in den Herzen der Gäste noch lange nachklingen.