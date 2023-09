Waldshut-Tiengen – Ein großartiges Musikerlebnis und eine eindrucksvolle Glaubensdemonstration hat die Kantorei Hochrhein den mehr als 500 Besuchern mit dem Mendelssohn-Konzert in der Versöhnungskirche bereitet. Noch kurz vor Konzertbeginn am vergangenen Sonntag mussten Besucher im herbstlichschönen Abendlicht in der Schlange stehen, ehe sie mit einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis reichlich belohnt wurden. Schon bald nach dem Eintritt in den Kirchenraum kehrte erwartungsvolle Stille ein, die schließlich von den wunderschönen Orchesterklängen und dem stimmgewaltigen Chorgesang mit dem Psalm 42 „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir“ abgelöst wurde.

Annähernd zwei Stunden lang lauschten dann die Konzertgäste andächtig und tief beeindruckt der Musik des etwa 100 Mitglieder starken Chors und Orchesters, das ein musikalisches Glaubensbekenntnis erster Klasse aufführte. Man konnte meinen, dass selbst die dicken Kirchenmauern heimlich mitsummten und wechselnd vor Ehrfurcht erstarrten.

Was kein Wunder wäre, denn immerhin waren es die professionellen historische Instrumente spielenden Musiker des im Jahr 1963 in München gegründeten Sinfonieorchesters L‘arpa festante, die hier spielten. Gemeinsam mit der großen Sängerschar der Kantorei Hochrhein und mit den Vokalsolisten Eva-Maria Hofheinz und Simone Schwark – beide Sopran – sowie Daniel Johannsen – Tenor – führten sie unter der Leitung des Bezirkskantors Matthias Flierl die beiden Mendelssohn-Kompositionen auf.

Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Komponist der Romantik, schrieb seine Vertonung des 42. Psalms „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ während seiner Hochzeitsreise durch den Schwarzwald. „Sehnsucht nach Gott und jubelnde Freude über Gottes Nähe sind die Themen dieses Werkes. Es gibt darin eine große Vielfalt an musikalischen Stimmungen und romantischer Klangfülle zu bestaunen“, erklärte der Bezirkskantor Matthias Flierl.

Im zweiten Konzertstück, der „Sinfoniekantate“, war zunächst eine klassische Instrumentalmusik in drei Sätzen zu hören, ehe der Chor in den mächtigen Jubelruf „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ einstimmte. Mit wachem, einfühlsam forderndem Dirigat führte der Chorleiter Matthias Flierl die Musiker und Sänger durch Mendelssohns „Lobgesang“, der auch von den drei renommierten Vokalsolisten prägend mitgestaltet wurde. Im mächtigen Schlusschor forderten Chor und Orchester die höchst aufmerksamen Besucher, wie bereits zu Konzertbeginn, rhetorisch dazu auf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.“

Anhaltender und wiederholt durch freudvolle Jubelrufe verstärkter Beifall signalisierten den Musikern und den Veranstaltern den wertschätzenden Dank für ein tadelloses und begeisterndes Mendelssohn-Konzert, das nicht nur wohlklingend in die Herzen, sondern auch wie Balsam in die Seelen der Besucher eindrang. Zu diesem Konzert in der Versöhnungskirche hatten die evangelische Kirchengemeinde, der Förderkreis für Kirchenmusik und das städtische Kulturreferat eingeladen.