„Wir tanzen und halten zusammen“, so stand es auf einem Videoclip der Grund- und Werkreal-schule Gurtweil. Sie hatte zum Jahresende die ungewöhnliche und belebende Idee, einen Tanzwettbewerb mit dem Titel „Jerusalema Challenge“ (Tanzaufforderung zu dem Welthit „Jerusalema“) durchzuführen. Von den 16 Schulklassen haben elf an dem kreativen, tanzmusikalischen Bewegungswettbewerb teilgenommen.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen musste die Grund- und Werkrealschule die Gewinner nun online bekannt geben. Eigentlich wollte sich eine Jury mit dem Oberbürgermeister Philipp Frank zusammensetzen und die Klassen mit den besten Tanzvideos prämieren. Jetzt aber wurden auf der Internetseite der Schule (www.gwrs-gurtweil.de) und über Instagram die Gewinner verkündet und deren Videos präsentiert.

Der Oberbürgermeister gratulierte den Gewinnern per Videobotschaft für ihre Erfolge und sagte: „Ich habe mir alle eure Videos angeschaut und war total begeistert, wie ihr das Thema aufgegriffen habt.“ Und er lobte die Schule mit den Worten: „Mir hat die Idee so gut gefallen, in dieser tristen Coronazeit so eine lebendige Challenge zu machen.“

Überraschungstasche fürs Mitmachen

Auf Platz 1 kamen die beiden Klassen 2b und 6a, die mit ihren selbstgedrehten Videos die Online-Jury voll überzeugten. Den zweiten Platz belegte die Inklusionsklasse mit ihren Lernbegleitern und die Drittbesten waren die Schüler der Klasse 6b. Alle teilnehmenden Klassen bekommen, sobald der Schulbetrieb wieder losgeht, eine Überraschungstasche fürs Mitmachen. Die Geldpreise für die Erstplatzierten werden dann wohl zur Freude der Schüler die Klassenkasse klingeln lassen.

Die Tanzvideos können auf der Internetseite der Grund- und Werkrealschule Gurtweil angeklickt werden.