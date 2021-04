von Ursula Freudig

Seit Donnerstag kann wieder unter Auflagen durch Waldshut-Tiengens Geschäfte gebummelt werden. Landesvorgaben hatten mit Blick auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen Lockerungen zugelassen. Statt „Click & Collect“ (Bestellen und Abholen) heißt es nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, „Click & Meet“: Nach vorheriger Anmeldung kann unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln wieder persönlich in den Geschäften eingekauft werden. Anmeldung bedeutet, dass man zu dem vereinbarten Zeitpunkt kommen muss und nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat.

Lockerungen und Notbremse Ist die 7-Tages-Inzidenz (es gelten die Werte des Landesgesundheitsamtes) an fünf folgenden Tagen in einem Landkreis unter 100, folgen Lockerungen wie seit Donnerstag im Kreis Waldshut mit „Click & Meet“. Steigt die 7-Tages-Inzidenz an drei folgenden Tagen auf über 100, tritt ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Notbremse in Kraft. Am 8. April lag die Inzidenz im Landkreis Waldshut über 100, sollte dies auch am Freitag und Samstag so sein, wären ab Dienstag die Geschäfte wieder zu. Nur noch Bestellungen mit Abholung wären möglich. Das Landratsamt Waldshut veröffentlicht jeden Abend die tägliche Inzidenzzahl.

Nicht immer muss die Spontanität dabei auf der Strecke bleiben: Wenn mit Blick auf die Anzahl der Kunden in dem betreffenden Geschäft und bereits vorhandene Anmeldungen noch „Luft“ ist, führt bei den meisten Geschäften auch eine spontane Anmeldung beim Eingang – dort finden sich Ansprechpartner – zum Erfolg. Am Donnerstag war dies oft der Fall. Dies begünstigt durch den Umstand, dass erst am Abend zuvor feststand, dass die Geschäfte öffnen dürfen. Wie lange dies so sein wird, ist ungewiss.

Blick am Donnerstag ins Tiengener Modehaus May Fashion: Dort sind wie in vielen Waldshut-Tiengener Geschäften, auch vor Ort Termin-Anmeldungen möglich, hier ist Nathalia Karakassekov im Einsatz. | Bild: Ursula Freudig

Sich jeden Tag aufs Neue zu informieren und flexibel zu sein, ist bei den Coronavorgaben das Gebot der Stunde. Jeder Tag bringt etwas, über jeden Kunden freuen wir uns – dies war am Donnerstag Tenor der Aussagen von Geschäftsinhabern. „Wir sind froh, dass wir zumindest noch dieses Wochenende und vielleicht etwas länger offen haben können, wir haben Kunden, die mittlerweile einen Bedarf haben“, so Thomas Haug, Geschäftsführer May Fashion Tiengen. Eine Kundin, die sich am Donnerstag bei May Fashion gezielt mit benötigten Sachen eindeckte, meinte: „Ich wollte gleich die erste Chance nützen, das Einkaufen ist zurzeit schon etwas mühselig, man muss immer schauen, was geht.“

Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, sagt über „Click & Meet“: Es ist zumindest besser als ‚Click & Collect‘, die Leute können die Ware anfassen und sich beraten lassen.“ Grundsätzlich sieht sie eine große Verunsicherung der Kunden: „Es wird ihnen schwer gemacht, gemütlich einzukaufen, sie müssen sich immer informieren“. Als besser und kundenfreundlicher würde sie einen begrenzten, aber durchgängigen Zugang zu den Geschäften begrüßen, dies verbunden mit bereits erprobten Hygienekonzepten.