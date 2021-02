von Ursula Freudig

Fast jeden Tag ein Ei legen die 6000 in Bodenhaltung lebenden Hennen des Geflügelhofs der Familie Maier in Allmut. Rund 5000 Eier werden täglich mittels eines Bandes von den Nestern zur Sortier- und Verpackungsstation transportiert. Der Geflügelhof hat im Frühsommer 2020 seinen Betrieb aufgenommen. Rund ein halbes Jahr war gebaut worden, davor etwa zwei Jahre geplant.

Die Größe der Eier hängt von Alter und Rasse der Hennen ab: Links ein XS-Ei des Maierhofs (unter 43 Gramm), rechts ein XL-Ei (73 Gramm und mehr). | Bild: Ursula Freudig

Vor dem Neubau waren bis zu 3000 Legehennen im Stall beim Wohnhaus der Familie Maier ebenfalls in Bodenhaltung untergebracht. Der neue Geflügelhof liegt etwas außerhalb von Allmut und bietet den Hennen nach Aussage der Familie mehr Licht und mehr Platz. Die 6000 Hennen sind hälftig auf zwei Stallanlagen mit Scharrflächen im Wintergarten, Futter-, Nest- und Stangenbereich aufgeteilt.

Blick auf die Sortier- und Verpackungsstation. | Bild: Ursula Freudig

Die Sortier- und Verpackungsanlage ist ein italienisches Fabrikat. Familienmitglieder sind extra nach Pisa gefahren, um sich dort die Anlage anzusehen. Deutsche Hersteller würden nach ihrer Aussage keine so kleinen Ställe bauen. Rund 1,2 Millionen Euro hat die Familie Maier investiert und konnte dabei auf EU-Premium-Fördermittel zurückgreifen, weil zwei Voraussetzungen erfüllt wurden: Die Haltung von mindestens 6000 Legehennen, ursprünglich wollte die Familie nur einen Stall für maximal 3000 bauen. Und zweitens Vorteile für das Tierwohl. „Es handelt sich um einen Premium-Stall, der den Hennen mehr Platz bietet als vorgeschrieben“, erklärt Christian Maier.

Kennzeichnung und Betriebsgrößen Neben Herkunftsland und Betriebsnummer steht auf dem Ei eine Zahl, die die Haltungsform angibt. 0 steht für ökologische Erzeugung, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung (dominierende Haltungsform in Deutschland mit rund 63 Prozent der Betriebe), 3 für Kleingruppenhaltung. Käfighaltung ist in Deutschland seit 2010 verboten. Die Kleingruppenhaltung in Käfigen ist ab 2025 verboten. Die meisten Betriebe in Deutschland halten zwischen 10.000 und 30.000 Hennen, etwa fünf Prozent mehr als 100.000, zwei Prozent mehr als 200.000 Hennen. Die kleinsten Betriebe mit jeweils im Schnitt 11.000 Hennen sind in Baden-Württemberg. Rund 45 Millionen Legehennen werden in Deutschland gehalten, die rund 14 Milliarden Eier im Jahr erzeugen, das entspricht einem Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent. Die fehlenden Eier werden überwiegend aus den Niederlanden, wo rund die Hälfte alle Legehennen leben, und aus Polen importiert. (Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)

Gesetzlich erlaubt wären im Stall der Maiers 9000 Hennen. Statt neun Hennen pro Quadratmeter teilen sich nach Aussage der Familie in ihrem Stall sechs Hennen einen Quadratmeter. Hinzu kämen noch die Sitzstangen, Legenester und Fressplätze, sodass die Hennen viel Platz zur Verfügung hätten. Die 6000 Legehennen gehören zur Rasse LSL. Gefüttert werden sie mit gentechnik-freiem Mischfutter.

Täglicher Einsatz ist nötig. Jeden Vormittag sind zwei Familienmitglieder rund vier Stunden beschäftigt. Wenn die Eier auf dem Band in die Sortier- und Packstation kommen, werden sie maschinell nach Größen sortiert. Schmutz- und Brucheier werden von Hand aussortiert. Nach der maschinellen Kennzeichnung der Eier werden sie von Hand in Eierstöcke aus Plastik oder in die handelsüblichen Pappkartons gelegt.

Die Vermarktung

Absatzprobleme gibt es nach Aussage der Familie nicht. Ein Selbstläufer sei es aber nicht gewesen. „Wir mussten viel Arbeit reinstecken, von alleine kam niemand, wir mussten selbst aktiv werden“, so Anita Maier. Die Eier werden von den Maiers vorrangig zu hiesigen Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben gefahren. Weil die Gaststätten wegen Corona geschlossen sind, gehen umso mehr an den Einzelhandel. Zwei, drei Mal die Woche werden auch Eier auf einer festgelegten Tour an Privatkunden ausgeliefert. Tiengen, Lauchringen, Horheim und Wutöschingen sind einige Haltepunkte. Private Selbstabholer gehen in der Regel auch nicht leer aus. Kontakt zur Familie Maier gibt es unter der Telefonnummer 07747/294.