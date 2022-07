Tiengen (tpr) Jeweils auf vier Bühnen wird den Besuchern des Jazzfestes in Tiengen am Freitag und Samstag Musik vom Feinsten geboten.

Bühne drei am Rathaus bietet klassischer Jazz: Den Auftakt auf dieser Bühne wird am Freitag Mama Shakers aus Paris machen. Bandleaderin Angela Strandberg ist Trompeten-, sowie Waschbrettspielerin und Sängerin. Seit ihrem Erfolg bei dem Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals in Megève in Frankreich entwickelten sich die Mama Shakers zu einem gern gesehenen Gast auf vielen Festivals. Alter, wilder Jazz der „Roaring Twenties“ kombiniert mit jugendlichem Elan dürfen die Zuhörer erwarten. Sie spielen um 18 Uhr, 19.15 Uhr und 20.15 Uhr.

Mit den New Orleans Shakers aus Berlin wird ein weiteres musikalisches Highlight am Rathaus geboten. Das Quartett vereint viele Spielarten des Jazz und wird die Gäste daran teilhaben lassen. Moderne, zeitgenössische Interpretationen laden ein, sich einfach in die Rhythmen der Jazz-Musik fallen zu lassen und das um

21.30 , 22.15 und 23.15 Uhr.

Den Weg aus Bern zum Tiengener Sommer finden wird am Samstag die Wolferins Jazzband. Hier geht es nicht um Noten spielen, sondern um Musik machen! Seit mehr als

60 Jahren lebt und liebt die Band den traditionellen Jazz und begeistern immer wieder auf ein Neues ihr Publikum. Auftreten werden sie um

18.15 und um 19.30 Uhr.

Das Premier Swingtett um den Max Raabe Gitarristen Uli Hoffmeier wird am Samstag sein aktuelles Programm „It must schwing“ präsentieren. Lebensfreude und kreative Spontanität zeichnen die Musiker und ihre Auftritte aus. Deutsche Tonfilmschlager der 20er und 30er Jahre, französische Musettewalzer, osteuropäische Zigeunerromanzen oder Kompositionen von Django Reinhard werden begeistern. Die Spielanfangszeiten sind um 21, 22 und 23 Uhr.

Bühne vier am Marienbrunnen mit Boogie-Woogie: Ordentlich geswingt wird am Freitag gleich um 18.30 Uhr mit dem Waffle Machine Orchestra aus der Schweiz. Groovige Rhythm-Section aus Kontrabass, Schlagzeug und Gitarre, kombiniert mit der Klarinette und einem Akkordeon werden im Swing-Sound erklingen. Hier sind Sitzplätze unnötig, denn dem Rhythmus kann niemand widerstehen. Das Waffle Machine Orchestra wird nach ihrem ersten Auftritt nochmal um 19.45 Uhr spielen.

Die kürzeste Anreise hat wohl das Trio der Boogie Connection. Die 1991 in Freiburg gegründete Formation ist in Waldkirch beheimatet, kennt sich aber in Jazzclubs, Musikkneipen, Kleinkunstbühnen, Stadtfesten oder Firmenveranstaltungen in ganz Europa aus. Blues, Boogie, Rhythm ‚n ‚Blues und Rock’n Roll gehört zu dem Repertoire der Künstler und ein unverwechselbarer Sound. Die Boogie Connection wird am Freitag um 21.15 , um 22.15 und um 23.15 Uhr spielen.

Das Ladyva Boogie-Woogie Duo aus der Schweiz wird am Samstag auf dieser Bühne begeistern. Zusammen mit Charlie Weibel, einem der besten Schweizer Schlagzeuger, wird die Sängerin und Pianistin die Zuhörer mit ihren Titeln verwöhnen. Sie spielte bereits auf nahezu allen namhaften Boogie-Woogie-Festivals in Europa und das auch schon mal in Begleitung des London Concert Orchestra. Ladyva wird um

18, 19 und 20 Uhr auf Bühne vier spielen.

Ein weiteres kulturelles Highlight aus der Schweiz wird am Samstag erwartet. Die Elias Bernet Band „hat den Blues“. Das Trio wird unter anderem aus dem aktuellen Album „Better off with the blues“ spielen. Mit einem kraftvollen und lebensbejahenden Blues ist zu rechnen und einem „Spiel mit den Tasten des Klaviers“ und auf der Hammondorgel. Die Elias Bernet Band spielt um 21.15, um 22.15 und um

23.15 Uhr.

Was sonst noch geboten wird: Neben dem kulturellen Genuss, wurde auch an ein gleichermaßen vielseitiges kulinarisches Angebot gedacht. Crêpes, Burger, Grillwaren, Pasta-Spezialitäten, türkische Teigtaschen oder Raclette to go erwartet die Gäste zwischen den einzelnen Bühnen, ebenso wie Cocktails, Softdrinks, Wein aus der Region, das beliebte Waldhaus-Bier und vieles mehr.

Der Eintritt ist wie immer frei. „Das Jazzfest ist gratis nur möglich, weil es eine Vielzahl von Sponsoren gibt, die uns auch nach den letzten zwei Jahren treu geblieben sind“, erklärt Kurt Reckermann dankbar. Zusammen freue man sich schon jetzt auf das musikalische Wochenende.

Zudem können Besucherinnen und Besucher das hochkarätige Event mit dem Kauf einer Plakette für acht Euro unterstützen und somit auch das Ziel, eine klimafreundliche Veranstaltung zu sein. Besitzer können mit der Plakette für die Anreise und Heimfahrt kostenlos Bus und Bahn benutzten im gesamten WTV-Gebiet.