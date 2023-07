Tiengen - 14 verschiedene Bands versetzen am 21. und

22. Juli die Innenstadt von Tiengen und ihre Besucher in Schwingung. Fantastische Nächte verspricht das Jazzfest Tiengener Sommer auch in seiner 31. Auflage. Das breite Spektrum reicht von Dixie- und Bigband-Sound, traditionellem New Orleans Jazz, Boogie-Woogie, Blues und Soul.

Organisiert wird das Jazzfest Tiengener Sommer von der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Dabei zieht Kurt Reckermann die wichtigen Fäden. Selbst ein großer Jazzfan weiß er, welche Bands den Nerv des Publikums treffen. So bietet der Tieng-

ener Sommer hochklassigen Jazz am Puls der Zeit, was die stetig wachsende Fangemeinde zu schätzen weiß. Alljährlich pilgern tausende Musikfreunde auch von weit über der Regionsgrenze hinaus nach Tiengen um einmal mehr die vielen Facetten der Jazzmusik live auf vier Bühnen zu erleben und sich von Rhythmus und der stimmungsvollen Atmosphäre in der Stadt treiben zu lassen. Die Besucher dürfen sich auf Bands aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, England, Frankreich und den USA freuen. „In diesem Jahr sind einige vielversprechende neue Bands beim Jazzfest vertreten aber auch Formationen, die immer wieder gerne zu uns nach Tiengen kommen und hier inzwischen eine große Fangemeinde haben“, verrät Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen, der das Jazzfest federführend organisiert. „Ich freue mich immer wieder über neue Stimmen auf unseren Bühnen, doch diesen Sommer ist der Auftritt der Sazerac Swingers, die in diesem Jahr Latin Sänger Fredy Omar aus New Orleans dabei haben, für mich ein ganz großes Highlight“ erklärt Kurt Reckermann „Im vergangenen Jahr war die Band das erste Mal in Tiengen zu Gast und begeisterte das Publikum mit ihrer speziellen Art den Geist der 1920er Jazzmusik in die heutige Zeit zu transportieren.“ Auf den Open-Air Bühnen präsentieren sich an beiden Abenden auch Nachwuchstalente aus der Heimat, wie beispielsweise die Bigbands der Musikschule Südschwarzwald und des Verbandsjugendorchesters Hochrhein. Es lohnt sich auf alle Fälle, beide Abende für einen Stadtbesuch einzuplanen.

Nicht nur bei den Besuchern, auch bei den Bands ist das Tiengener Jazzfest sehr beliebt. Jazzmusiker aus ganz Deutschland und vielen Ländern Europas bewerben sich alljährlich um eine Auftrittsmöglichkeit an diesem kleinen, aber sehr feinen Jazzfest, welches die Aktionsgemeinschaft Tiengen 1991 aus der Taufe gehoben hat und seither zu einem der beliebtesten Musikevents in der ganzen Region gewachsen ist.

Der Tiengener Sommer ist nicht nur ein grandioses Musikereignis für alle Generationen – leckeres Essen, sommerliche Drinks und nette Begegnungen gehören ebenso dazu. Dank einer Vielzahl von Sponsoren ist der Eintritt auch in diesem Jahr grundsätzlich frei. Mit dem Kauf einer Jazzfest-Plakette zum Preis von acht Euro unterstützen die Besucher jedoch die Veranstaltung und genießen gleichzeitig die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn für die An- und Abreise zum Jazzfest Tiengener Sommer.