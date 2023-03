„Zum World-Town-Festival haben sich Weltstars angesagt“, freut sich Kulturamtsleiterin Kerstin Simon. Mit ihrem Team Michael Rudigier, Layla Nieden und Stefanie Koke ist es ihr gelungen, Weltmusik nach Waldshut zu bringen. Zum 17. Mal findet das Festival statt – außergewöhnlich: zum Finale gibt es ein Freiluftkonzert auf dem Dorfplatz in Breitenfeld mit dem italienischen Songwriter Luca Basanese und seinen Musikern. Weitere herausragende musikalische Ereignisse werden bis zum 20. Mai mit Fado-Sängerin Christina Branco, Cairo Steps sowie der Akkordeonale zu erleben sein.

Zur Eröffnung in der Stadtscheuer Waldshut durfte das Publikum die Jazz-Sängerin Yumi Ito begrüßen. Die japanisch-polnische Künstlerin lebt in Basel und ist zur schweizweit besten Jazz-Interpretin avanciert. Mit ihrem Partner, dem polnischen Gitarristen Szymon Mika, gestaltete sie ein beeindruckendes Programm. Sie stellten gemeinsam kreierte Kompositionen, jeweils eigene sowie Coverversionen vor, die eine große Bandbreite ihres Schaffens demonstrierten. Dabei sind ihre stimmtechnische Ausdruckskraft und Variationsfähigkeit beachtlich. Sie vermischt unterschiedliche Stile wie Improvisation, Art-Pop, Neoklassik und Elektronica zu ihrem ganz eigenen.

Zur musikalischen Erweiterung des Klangerlebnisses füllten durch Überlagerung einzeln eingespielter Spuren (Overdubs) darauf ausgeführte Improvisationen den Raum. Die klassische Gitarren-Spielfreude war Szymon Mika anzumerken. „Ich könnte noch die ganze Nacht so weiterspielen“, war seine Äußerung. Sein technisches Können sowie sein Einfühlungsvermögen in die Klangsphären Yumi Itos erzeugten den Gesamteindruck eines homogenen Musiker-Paares, das es vermochte, seine Zuhörer in ihre Gedankenwelt zu entführen und musikalisch gemalte Situationsbilder nachzuempfinden. Das Publikum bedachte das Künstler-Duo mit viel Beifall und erhielt eine Zugabe.

Yumi Ita studierte an der Hochschule der Künste Zürich Jazz-Gesang sowie am Jazz-Campus in Basel. Die japanisch-polnische Sängerin, Komponistin, Arrangeurin und Produzentin lebt in Basel und musiziert als Solistin, im Duo, Trio oder orchestral weltweit, in der Schweiz, Italien, Brasilien, Polen, Deutschland und den USA, auf zahlreichen Festivals und Konzertbühnen. „Stardust Crystals“ ist eine ihrer CDs. Mehrere Auszeichnungen zieren ihren Weg. Mia Szymon ist ein polnischer Jazzmusiker, Gitarrist und Komponist. Er studierte in Katowice sowie am Jazz-Campus Basel. Am Anfang stand die „Focusyear Band“ um Yumi Ito. Später musizierte er im Trio mit Max Mucha (Bass) und Ziv Ravitz (Schlagzeug). Er konzertiert zu zahlreichen Festivals (Jazz Festival Montreau, Wien) und erhielt unter anderen den ersten Preis bei der International Jarek Smietana Jazz Guitar Competition.