Waldshut-Tiengen/Lottstetten – Das Verbandsjugendorchester Hochrhein hat ein grandioses Konzert in der Gemeindehalle in Lottstetten präsentiert und das Publikum mit auf eine Weltreise genommen.

Das Abenteuer startete in Südkorea mit „Olympic Spirit“, der Eröffnungsmelodie für die Olympischen Spiele 1988 von dem bekannten Filmmusikkomponisten John Williams. Danach gab es einen kleinen Abstecher zu einer Hochzeit mit “Elsas Zug zum Münster“ von Richard Wagner. Ferrer Ferran nahm das Publikum anschließend mit auf eine Tour durch die spanische Stadt “Almansa“ und erzählte gleichzeitig deren bewegende Geschichte. Mit „In 80 Days Around The World“ von Otto M. Schwarz ging es mit Zug und Schiff vorbei an Elefanten und durch die Tiefen des Dschungels bis in den Orient. Weiter führte die Reise mit dem Werk “The Ghost Ship“ von José Alberto Pina an die Küsten der kanarischen Inseln, wo ein verlassenes Schiffswrack eine mysteriöse Kulisse bietet. Wieder zurück auf dem Festland gleitete das Orchester im hohen Norden mit der Filmmusik zu “Polarexpress“ durch eine verschneite und verträumte Winterlandschaft. Zwischendurch wurde Rast gemacht und der Solistin Sarah Schmidt gelauscht, die die “Rhapsodie für Flöte und Blasorchester“ aus der Feder von Reinhard Summerer spielte.

Der Musikverein Harmonie Lottstetten richtete dieses Konzert aus und gab den 63 jungen Musikern aus dem gesamten Verbandsgebiet Hochrhein eine Möglichkeit ihr Können vorzuführen. Aus dem Jestetter-Zipfel spielen vom MV Lottstetten Julian Hauser, und vom MV Altenburg Sarah und Patrick Raif im Verbandsjugendorchester mit. Unter der Leitung von Julian Gibbons zeigten die Musikbegeisterten ihr Können. Die unterschiedlichen Klangbilder faszinierten die Zuhörer in der Lottstetter Gemeindehalle, die fast bis auf den letzten Platz gefüllt war. Das Publikum war begeistert und applaudierte anhaltend bei jedem Stück.

In dieser Saison gab es ein besonderes Highlight – das Internationale Jugendkapellentreffen 2023 (IJKT) in Ettlingen, bei welchem das VJO im Rahmen eines Wettbewerbs teilnahm. Nach etlichen Proben und einer Probephase im Allgäu wurden die beiden Werke „Almansa“ (Selbstwahlstück) und „Tales and Legends“ (Pflichtstück) der Jury zum Besten gegeben. Das Ergebnis war ein voller Erfolg, denn das VJO erzielte nicht nur den 1. Platz in der Kategorie 5 (Höchststufe: sehr schwer), sondern erreichte mit 96 Punkten die höchste Punktzahl aller Teilnehmenden über alle Kategorien hinweg.

Es war für alle merklich, dass die Musiker in ihrem Tun aufgehen und für die Musik leben. Genau das fördert das VJO Hochrhein und bietet jungen Musikern die Möglichkeit, auf hohem Niveau zu spielen. Das Publikum forderte gleich zwei Mal eine Zugabe. Das Jugendorchester gab diesen Bitten gerne nach und spielte einen Marsch und „Cargo Funk“ von Peter Kleine Schaars. Gibbons dankte vor allem den Eltern der Musiker abschließend: „Danke, dass ihr eure Kinder so gut erzogen habt“.