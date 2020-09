von sk

Der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen lädt ein zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur am Sonntag, 6. September. Um 16 Uhr beginnt eine Führung von Monika Geng: „Auf den Spuren Jüdischen Lebens in der Altstadt von Tien­gen“. Wegen der Corona-Situation ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist vor der katholischen Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tiengen. Anmeldungen sind nötig per E-Mail (fjl.WT@web.de). Von 16 bis 17.30 Uhr ist der Jüdische Friedhof in der Feldbergstraße in Tiengen für Besucher geöffnet. Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen.

Hintergrundinformationen zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur (Quelle: www.gedenkstaetten-bw.de): „Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet am 6. September 2020 gleichzeitig in rund 30 Ländern statt. Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Er erinnert an die Beiträge des Judentums zur Kultur unseres Kontinents in Vergangenheit und Gegenwart. Das diesjährige Motto ist: ‚Jewisch Journeys/Jüdische Reisen‘.

An beiden Rheinufern zwischen Basel, Straßburg und Karlsruhe waren die Beziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden und die Verbindung mit der regionalen Kultur stets sehr eng. Auf der elsässischen wie auf der deutschen Seite in Baden, Württemberg und Hohenzollern war bis zum 20. Jahrhundert das Landjudentum vorherrschend. Die religiösen jüdischen Bräuche wurden geachtet, wobei das jüdische Leben eng mit der Alltagskultur und den Landleben verflochten war. Bei aller Unterschiedlichkeit gab es über die Jahrhunderte hinweg eine wechselseitige Bereicherung in vielen Lebensbereichen.

In den jüdischen Gemeinden, an Gedenkstätten und Museen haben viele Ehrenamtliche ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für den Europäischen Tag der Jüdischen Kultur 2020 vorbereitet: Ausstellungen, Konzerte, Synagogen- und Friedhofsbesuche, kulinarische Entdeckungen, Filmvorführungen und Vorträge. Die Koordination und Organisation der Programme erfolgte durch B‘nai Brith René Hirschler, Straßburg, in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.“