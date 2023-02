Die Mitglieder des Kunst-Leistungskurses der Klassenstufe zwölf am Hochrhein-Gymnasium freuen sich, ihre Arbeiten einem größeren Publikum zeigen zu können. Am Montag, 27. Februar, sind alle Kunstinteressierten zur Eröffnung der Ausstellung „Die Magie der Dinge“ eingeladen. Nach coronabedingter Pause findet die Präsentation wieder im Rahmen des Kunstfestes statt. Die Schüler stellen Werke aus, die in der Auseinandersetzung mit den Stillleben und Landschaften des Künstlers Paul Cézanne und Bildern von Caspar David Friedrich, Gabriele Münter sowie Wolfgang Tillmans innerhalb des Abiturthemas „Abbild und Idee“ entstanden sind: Zeichnungen, Malereien, Aquarelle und Fotografien.

Erneut präsentiert werden Arbeiten zum Abiturthema „Verkörperungen“. Hierzu gehören – angeregt von Plastiken aus der griechischen Antike sowie den Projekten des englischen Künstlers Antony Gormley – Betonskulpturen sowie Tonfiguren. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die eigens für den Abend des Kunstfestes geschaffenen Projekte, in denen sich die Schüler bildnerisch zu gesellschaftlichen Fragen positionieren. Schüler des Musikleistungskurses begleiten das Fest musizierend. Der einführende Teil des Abends findet im Musiksaal des Gymnasiums statt und beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.