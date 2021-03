von Sandra Holzwarth

Schaut, der Stein ist weg – unter diesem Motto lädt das Team der Kinderkirche Tiengen zu einer besonderen Osteraktion für Familien ein. In einer Zeit, wo persönliche Begegnungen nur eingeschränkt möglich sind und auch Kinderkirche nicht wie üblich stattfinden kann, möchten die Initiatorinnen mit abwechslungsreichen Impulsen durch die Karwoche begleiten.

Motiviert von der großen und positiven Resonanz zu ihrem digitalen Weihnachtsgottesdienst, hat das Kinderkirchenteam auch für die Karwoche ein inspirierendes Programm auf den Weg gebracht, mit kleinen Impulsen, um diese besondere Zeit in der Familie zu zelebrieren. „Das Programm ist bunt und abwechslungsreich und soll einfach Spaß machen und die Ostergeschichte näher bringen“, verrät Stefanie Reckermann vom Orga-Team der Kinderkirche. „Mit Liedern, Bastelideen, Geschichten und Gebeten wollen wir auf das Osterfest einstimmen.“

Im Unterschied zum Weihnachtsgottesdienst dauert die Osteraktion von Palmsonntag bis Ostern. „Wir möchten die Familien über die Karwoche begleiten. Gerade der Palmsonntag ist für Kinder ein schönes Fest, das wir zwar in diesem Jahr nicht mit allen Ritualen feiern können, aber in Zusammenarbeit mit dem katholischen Kindergarten Tiengen werden wir eine Anleitung zum Palmen basteln im Programm haben“, sagen die Initiatorinnen.

Impulse per WhatsApp

Die Eltern erhalten auch Impulse, wie die Palmsonntagsfeier zu Hause schön gestaltet werden kann. Ein Bilderbuchkino zum Gründonnerstag beschäftigt sich kindgerecht mit dem letzten Abendmahl. Das Basteln einer Osterkerze, ein Backrezept und ein Kinderkreuzweg sind in den Impulsen ebenso zu finden, wie Lieder, Gebete und einiges mehr. „Wir möchten Kinder in jedem Alter ansprechen“, erklärt Stefanie Reckermann.

Ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt ist der Familiengottesdienst, der am Ostersonntag gefeiert wird – jeder für sich und doch gemeinsam. Im Ablauf des Gottesdienstes ist eine schöne Aktion geplant, von der noch nicht allzu viel verraten werden soll, nur soviel: der Titel der Osteraktion, „Schaut der Stein ist weg“, wird dort noch eine tragende Rolle spielen, sagen die Organisatoren.

Organisation per Zoom-Meeting

Wichtig ist dem Team, dass die Corona-Hygieneregeln zu jeder Zeit eingehalten werden. So haben sich die ehrenamtlichen Organisatorinnen des Kinderkirchenteams, Vera Giebels, Hanna Günther, Anne Bacher, Stefanie Caiani, Anna Lehr, Stefanie Reckermann und Kathrin Winkler, mit der Organistin Anne Roosmann für Brainstorming und Planung auch ausschließlich im Internet über Zoom-Meetings getroffen und ausgetauscht. Aufgaben werden im Team nach Interessen und Fähigkeiten verteilt und fertige Beiträge zu einem Programm zusammengefügt. „Wir sind keine Profis, vor allem nicht im technischen Bereich, aber wir sind mit viel Herzblut dabei“, verrät Stefanie Reckermann. Wer sich für die Impulse anmeldet, bekommt vorab bereits eine Liste mit allem, was es für das Mitmachen braucht. Die Teilnehmer erhalten die Impulse jeweils am Vorabend per WhatsApp auf Ihr Handy, damit genug Zeit bleibt, sie vorzubereiten und jeder in seinem Tempo erleben kann.