von Manfred Dinort

Zur letzten Ortschaftsratssitzung 2021 hatte Stefan Senn, Ortsvorsteher von Indlekofen, eingeladen. Einlass gab es jedoch nur für jene Bürger, die einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen aktuellen negativen Antigen- oder PCR Test vorweisen konnten. Er selbst überprüfte, ob sich alle Anwesenden, insgesamt elf Personen, entsprechend ausweisen konnten. Dann bemühte er sich, die Sitzung, entsprechend den Vorgaben der Stadt, zügig über die Bühne zu bringen. Dazu reichten ihm 30 Minuten.

Hochrheinbahn Elektrifizierung der Hochrheinbahn: Verkehrsclub fordert zweites Gleis zwischen Waldshut und Erzingen Das könnte Sie auch interessieren

Baugebiete: Im ersten Punkt ging es um ein neues Baugebiet für Indlekofen. Da wurden bisher keine Fortschritte erzielt, da die Besitzer nicht bereit waren, ihr Gelände abzutreten. Jetzt sei ein neues Gelände im Gespräch, so Stefan Senn, aber über die Lage und andere Details dürfe er sich im Moment noch nicht äußern. Weitere Sondierungsgespräche seien geplant, aber das ginge nur langsam voran, weil das städtische Bauamt personell unterbesetzt sei.

Im ersten Punkt ging es um ein neues Baugebiet für Indlekofen. Da wurden bisher keine Fortschritte erzielt, da die Besitzer nicht bereit waren, ihr Gelände abzutreten. Jetzt sei ein neues Gelände im Gespräch, so Stefan Senn, aber über die Lage und andere Details dürfe er sich im Moment noch nicht äußern. Weitere Sondierungsgespräche seien geplant, aber das ginge nur langsam voran, weil das städtische Bauamt personell unterbesetzt sei. Vereinszuschüsse: Beschlossen wurde, die Vereinszuschüsse im bisherigen Rahmen an die Vereine auszuzahlen, insgesamt 1100 Euro, davon 300 Euro für die Landjugend, 200 Euro für den Radsportverein, 400 Euro für die Landfrauen, 100 Euro für die Interessengemeinschaft IG Pavillon und 100 Euro für die Löschgruppe Indlekofen, die Teil des Ausrückverbandes West ist. Der Ortsvorsteher dankte den Vereinen für ihren Beitrag im Dorf. „Wir hätten ein großes Problem, wenn wir die Vereine nicht hätten“, sagte er. Bedauerlich sei, dass die Mitgliederzahlen bei allen Vereinen am Schrumpfen seien.

Waldshut-Tiengen Inklusives Kunstprojekt: Menschen mit Behinderung und Schüler werden gemeinsam kreativ Das könnte Sie auch interessieren

Bürgerversammlung: Die Versammlung war ursprünglich für den 21. Januar im Gasthaus „Adler“ geplant. „Wegen den aktuellen Corona-Verordnungen wären wir dann vermutlich gezwungen, einzelne, ungeimpfte Bürger vom Besuch auszuschließen“, so der Ortsvorsteher. Aber das sei ja wohl nicht im Sinne einer Bürgerversammlung. Daneben sei auch eine Absprache mit den anderen Ortsteilen geplant, „denn wir sollten nach einer einheitlichen Lösung suchen“. Ein entsprechendes Signal sei bereits von der Stadt gegeben worden, die ihren Neujahrsempfang absagte. Zustimmung fand sein Vorschlag, die Versammlung im Mai/Juni nachzuholen.

Die Versammlung war ursprünglich für den 21. Januar im Gasthaus „Adler“ geplant. „Wegen den aktuellen Corona-Verordnungen wären wir dann vermutlich gezwungen, einzelne, ungeimpfte Bürger vom Besuch auszuschließen“, so der Ortsvorsteher. Aber das sei ja wohl nicht im Sinne einer Bürgerversammlung. Daneben sei auch eine Absprache mit den anderen Ortsteilen geplant, „denn wir sollten nach einer einheitlichen Lösung suchen“. Ein entsprechendes Signal sei bereits von der Stadt gegeben worden, die ihren Neujahrsempfang absagte. Zustimmung fand sein Vorschlag, die Versammlung im Mai/Juni nachzuholen. Spielplatz: Der Spielplatz neben dem Rathaus soll attraktiver gestaltet werden. Dazu sollte die Boccia-Bahn, die kaum noch genutzt wird, abgeräumt werden, um Platz für ein neues Kombi-Klettergerüst, nach dem Vorbild Krenkingens, aufzustellen. Dazu gehört auch eine kleine aber stilgerechte Kletterwand. Die Arbeiten sollten noch in den Wintermonaten durchgeführt werden. Eine neue Wippe wurde bereits bestellt.

Waldshut-Tiengen Tierische Rettungsaktion: Mäusebussard-Dame zieht verletzten Falken im Waldshuter Wildgehege groß Das könnte Sie auch interessieren

Feldwege: Laut einer Zusammenstellung der Stadt wären 300.000 Euro für alle Ortsteile erforderlich, um alle sanierungsbedürftigen Strecken instand zu setzen. Die Arbeiten sollen von der Stadt in Auftrag gegeben und bis Ende 2022 zum Abschluss gebracht werden. Unter den Feldwegen Indlekofens seien viele geteerten Strecken, „das könne wir alleine gar nicht leisten, da reichen unsere finanziellen Mittel gar nicht aus“, so Stefan Senn.