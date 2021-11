Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

In Waldshut-Tiengen gibt es drei Teststationen – weitere sollen folgen

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist wieder gestiegen. Aktuell bieten die Apotheken in der Stadt keine Möglichkeiten an. Auch die städtischen Testzentren haben inzwischen geschlossen. Hier erfahren Sie, wo Sie sich dennoch in der Großen Kreisstadt testen lassen können.