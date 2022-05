von Susann Duygu-D’Souza

Dieses Wochenende steht sowohl in Waldshut als auch in Tiengen ganz im Sinne der Familien und Kinder. Am Samstag, 7. Mai, 10 bis 17 Uhr, verwandeln sich die Tiengener Fußgängerzone und der Marktplatz in ein großes Kinderparadies. „An diesem Tag dreht sich alles um die kleinen Besucher“, so Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Tiengener Aktionsgemeinschaft, die die Aktion organisiert.

Der Marktplatz in Tiengen soll sich am Samstag, 7. Mai, bei den Kindertagen wieder in ein Kinderparadies verwandeln. | Bild: Aktionsgemeinschaft

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren pandemiebedingt kein Kindertag stattfinden konnte, freut sich die Aktionsgemeinschaft Tiengen sehr, den Kindern diesen Tag wieder ermöglichen zu können. „Gerade die Kleinen mussten während Corona auf so vieles verzichten. Der Kindertag wurde von vielen schmerzlich vermisst, und wir möchten unseren kleinen Gästen wieder besondere Stunden in Tiengen bereiten“, sagt Nikola Kögel.

Familientage starten mit Musik

Auch in Waldshut findet am Samstag mit dem Musiktag der Auftakt für die Familientage statt. Los geht es ebenfalls um 10 Uhr. In der Fußgängerzone wird es Informationsstände der Kinder- und Jugendkantorei Hochrhein, der Singschule Doremi sowie der Musikschule Südschwarzwald geben.

Bis 15 Uhr gibt es zudem unterschiedliche Platzkonzerte in der Kaiserstraße. Von 12 bis 14 Uhr bietet die Stadtmusik Waldshut musikalische Spiele für Kinder an.

Von 10 bis 12 Uhr können Kinder parallel in der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut bei der Musikschule Südschwarzwald Instrumente ausprobieren, um zu sehen, welches ihnen Freude bereitet.

„Der nächste Aktionstag, der dann unter dem Motto Sport steht, findet am 25. Juni in der Waldshuter Innenstadt statt. Wir freuen uns alle schon sehr darauf“, sagt Stefanie Kreß stellvertretende Vorsitzende des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises.

Zirkus und Mini-Bahn auf Marktplatz

In Tiengen hat die Aktionsgemeinschaft unter anderem lustige Mitmachangebote, spannende Wettbewerbe, Vorführungen und viele Überraschungen organisiert. An verschiedenen Spielstationen können die Mädchen und Jungen außerdem Preise gewinnen.

Neben der Fußgängerzone ist auch der Marktplatz ein Hauptschauplatz: Zirkus Zebrasco wird dort um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr jeweils eine Zirkus-Show präsentieren. „Auch für die Jugendlichen des Zirkus ist es etwas besonderes wieder auftreten zu dürfen nach einer so langen Pause“, so Kögel.

Kindertag Die meisten der Attraktionen am Kindertag in Tiengen sind kostenlos und werden durch die Aktionsgemeinschaft, Sponsoren und Geschäfte subventioniert. Selbst das Eis gebe es an diesem Tag zu Kinderpreisen. „Wir möchten, dass sich die Familien den ganzen Tag in der Stadt aufhalten können“, erläutert Ramona Beha, Vorstandsmitglied und Mitorganisatorin das Konzept. Genauso wichtig sei der Aktionsgemeinschaft die Kooperation mit den Vereinen und Kindergärten, die neben den Geschäften die Aktionen für die Kinder anbieten und teilweise schon seit vielen Jahren immer am Kindertag dabei sind.

Ebenfalls auf dem Marktplatz dreht in diesem Jahr erstmals eine Mini-Dampfbahn ihre Runden, die mit Kohle gefeuert wird und sowohl Kindern als auch Erwachsenen Platz zum Mitfahren bietet. In den Räumlichkeiten der Sparkasse Hochrhein können sich die kleinen Besucher beim Remsthaler Puppentheater vergnügen und die Aufführungen um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr besuchen.

In der Fußgängerzone reihen sich viele Stände, die die unterschiedlichsten Aktionen für Kinder anbieten. Neben dem Kinderschminken gibt es Holzbasteln, Buttons, Glücksräder, eine Tombola. Um 16 Uhr startet die neue Kinderstadtführung von Renate Buchmüller „Die Gärtnerin vom Tiengener Schloss“ im Schlossgarten.