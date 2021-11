von Manfred Dinort

Das Wetter ist eine Wucht gewesen und die Besucherzahlen haben auch gestimmt: Obwohl die Vorzeichen diesmal denkbar schlecht waren, hat der französische Markt in der Kaiserstraße in Waldshut, in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag, doch noch stattgefunden.

Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut Den Werbe- und Förderungskreis Waldshut gibt es bereits seit 55 Jahren. Er ist für die Stadt ein wichtiger Partner bei der Realisierung von Projekten, Veranstaltungen und Aktionen. So gehen der beliebte Weihnachtsmarkt, die Waldshuter Filmnächte, die Musiknacht, der Töpfermarkt, das Fashion- und Food-Festival, der französische Markt und die Shoppingnacht mit Modenschau und Sonntagsverkauf auf die Initiative des W + F zurück.

Alle Geschäfte waren offen. Im Bild das Modegeschäft Stulz, Rechts der Inhaber Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut. | Bild: Manfred Dinort

Allerdings fehlten die typischen Spezialitäten aus Frankreich: Pasteten, Oliven, Salami, Flammkuchen, Raclette, Wein und Käse und auch die beliebten Lavendelprodukte, wie Sträuße, Duftkissen, Seifen und Öle. Warum? Der Lastwagen mit den französischen Delikatessen wurde in einen Unfall verwickelt und war danach nicht mehr fahrtauglich. Dann ist ein Ersatzfahrzeug in eine Kontrolle geraten und musste wieder umkehren.

Mit ihren Luftballons setzten die Kinder bunte Akzente auf dem Französischen Markt in der Waldshuter Kaiserstraße. | Bild: Manfred Dinort

Kurzfristig in die Bresche sprang Alex Wagner vom Getränkeland Wagner, der vor seinem Geschäft einen Stand mit Getränkespezialitäten, Raclette, Käse und Flammkuchen aufgebaut hat. „Eigentlich wollte ich gar nicht am Markt teilnehmen“, so äußerte sich Geschäftsinhaber Alex Wagner. „Aber ich bin gerne eingesprungen, damit der verkaufsoffene Sonntag stattfinden konnte, zumal ich selbst auch Mitglied des Werbe- und Förderungskreises bin.“

Guiseppe bietet an seinem Stand Heiße Maronis und Glühwein an. | Bild: Manfred Dinort

Organisiert werden die französische Woche und der französische Markt vom Werbe- und Förderungskreis (W + F) Waldshut. Der W + F-Vorsitzende Thomas Wartner sagte: „Ein traumhaftes Wetter – einladender geht es eigentlich gar nicht.“ Man müsse einfach positiv denken: „Wenn zwei Türen zugehen, geht eine wieder auf.“

Das Eisenwaren- und Porzellangeschäft Rümmele beim Sonntagsverkauf. | Bild: Manfred Dinort

Einen wichtigen Beitrag habe Alex Wagner geleistet, der auf die Schnelle einen Stand aufbaute und damit den Markt wieder auf die Beine geholfen habe. Das Motto der Veranstaltung, „Leben wie Gott in Frankreich“ und das beliebte französische Flair kamen zwar dennoch etwas zu kurz. Trotzdem lohnte sich der Besuch, denn in der Kaiserstraße in Waldshut herrschten ein buntes Treiben, ein reger Betrieb und eine freundliche Stimmung.