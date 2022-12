von Ursula Freudig

Ein etwas anderes Buch für Goethe-Fans und eines vielleicht für solche, die den großen deutschen Dichterfürsten auf fundierte und gleichzeitig leichtfüßige Weise kennenlernen wollen, ist das neue Buch von Eva Berberich.

„Es war mit ein Anliegen, dass der Humor in dem Buch nicht zu kurz kommt“, sagt die Autorin. Titel des Buchs ist „Goethe, ein Mängelexemplar“, Untertitel „Gespräche von Hüben nach Drüben“.

Das Buch „Goethe, ein Mängelexemplar“ von Eva Berberich ist als Taschenbuch im Tredition Verlag erschienen. Herausgeber ist die Goethe Gesellschaft Hochrhein, in der die Autorin Mitglied ist. Es hat rund 240 Seiten, kostet 10 Euro und ist im Online-Versandhandel sowie vor Ort im Bücherstübli Waldshut und in der Buchhandlung Kögel in Tiengen erhältlich. Die Autorin Eva Berberich, ehemalige Lehrerin für Deutsch und Kunst, lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Armin Ayren, seit rund 35 Jahren in Oberweschnegg. Sie ist Autorin mehrerer Katzen-Bücher und leitet das Goethe-Café der Goethe Gesellschaft Hochrhein im „Rheinischen Hof“ Waldshut. Jeden zweiten Donnerstag im Monat treffen sich dort um 17 Uhr Literaturinteressierte, um sich über Bücher auszutauschen.

Viele dürften die in Oberweschnegg lebende Autorin von ihren zahlreichen Katzenbüchern her kennen. Auf eine Katze konnte sie auch in ihrem neuen Buch nicht verzichten, allerdings muss der Kater sich dieses Mal mit einer, wenn auch wichtigen, Nebenrolle zufriedengeben.

Inhalt des neuen Buchs von Eva Berberich sind über 20 Gespräche zwischen der Autorin und Goethe zu verschiedenen Themen. Der Meister ist bei den Gesprächen vor Augen der Autorin, nämlich in Form einer Büste, die eine lädierte Nase hat, was dem Buch seinen Titel gegeben hat.

Es geht in den Gesprächen um die großen Themen wie Liebe, Tod und Unsterblichkeit der Seele, es geht um Musik, Kunst, Farben, Medizinisches, die Natur, aber auch um Amüsantes wie etwa das lustvoll knarrende Lotterbett – kurz um vieles, worüber Goethe in seinem fruchtbaren Leben geforscht, nachgedacht, geschrieben hat.

Original-Zitate von Goethe

Der Clou: Alles was Goethe in den Gesprächen sagt, ist Originalton und authentisch. Es steht wortwörtlich irgendwo in seinem großen Werk, mit dem Eva Berberich vertraut ist. „Ihm etwas in den Mund zu legen, was er nie gesagt hat, verböten Anstand und intellektuelle Redlichkeit“, schreibt sie in ihrem Vorwort.

Originelle, zu den jeweiligen Gesprächen passende Zeichnungen von Valerie Nyre, ergänzen das geschriebene Wort. Als Nachklang bezeichnet Eva Berberich persönliche Worte am Schluss des Buchs, in denen sie sagt, was ihr Goethe bedeutet und allen bedeuten könnte, die ihn für sich entdecken: „Er hat auch heute noch so viel zu sagen, er ist auch heute unendlich bereichernd.“