von Alfred Scheuble

Gotthard Tröndle ist am Montag, 28. Dezember, kurz nach seinem 93. Geburtstag gestorben. Gotthard Tröndle wuchs zusammen mit sechs Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof in Gurtweil auf. Bereits mit 16 Jahren wurde er 1943 als Gebirgsjäger in den Zweiten Weltkrieg geschickt, den er mit viel Glück unverletzt überstand. Nach kurzer Gefangenschaft verdiente er im damaligen Sägewerk Kögel (jetzt Sitz der Firma Klefenz) als Gattersäger sein erstes Geld.

Neue berufliche Wege

1956 eröffnete sich für ihn im Schluchseewerk Witznau eine neue Berufsperspektive. Zunächst arbeitete er als Elektrohelfer, begann dann aber im Alter von 40 Jahren die Lehre als Starkstromelektriker und war dann bis zum Eintritt in den Ruhestand 1991 als Schaltwärter im Schichtdienst im Kraftwerk Witznau tätig.

Familie und Freizeit

1953 heiratete er und erbaute sieben Jahre später mit seiner Ehefrau Edeltraud ein Wohnhaus. Noch vor zwei Jahren hat er mit seiner Gemahlin das seltene Fest der eisernen Hochzeit (65 Ehejahre) gefeiert. Neben seiner Frau trauern die Familien der drei Kinder um Gotthard Tröndle. Er war viele Jahre lang im Männerchor, in der Feuerwehr sowie im Pfarrgemeinderat aktiv. Ein stets perfekt angelegter und gepflegter Gemüsegarten war sein Hobby bis ins hohe Alter.