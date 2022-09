von Manfred Dinort

Die Eschbacher Mosterei hat am Samstag wieder ihren Betrieb aufgenommen. Aber der Andrang hielt sich noch in Grenzen: Neun Kunden kamen, um ihr Obst zu pressen und den Saft in Fässer, Container oder Flaschen abzufüllen.

Aber wie ist es um die Qualität der Früchte nach dem heißen, trockenen Sommer bestellt? „Die Trockenheit hat deutliche Spuren hinterlassen“, erklärt Theresia Winkler-Flügel aus Buch-Etzwihl, die mit einem Sortiment aus Äpfeln, Birnen, Trauben und Orangen gekommen war.

„Fast ein Drittel der Äpfel sind vorher runtergefallen und am Boden verfault“, berichtet sie. Sie selbst will einen Multivitaminsaft aus dem Obst zubereiten und daher gehöre auch ein kleiner Anteil an Orangen zu ihrem Sortiment, um den Geschmack abzurunden.

Die Bäume im Liederbachtal hängen voller Obst. Wie die Qualität ist, kann man nicht mit bloßem Auge erkennen. | Bild: Manfred Dinort

Die Rückstände, den Trester, nimmt sie wieder mit, den kann sie in ihrer Biogasanlage einbringen, als Dünger für die Waldböden oder als Tierfutter verwenden. „Man kann den Trester auch trocknen und zu Apfelringen verarbeiten“, sagt sie. „Ich selbst habe es noch nie probiert, es soll aber gut schmecken“, erklärt sie.

Florian Obrist vom Eschbacher Mostverein bedient die Presse. Er meint: „In diesem Jahr rechnen wir eher mit weniger Kunden, aber wir wissen es nicht.“ Es sei aber zu vermuten, dass sich der Andrang in Grenzen halten werde.

Andere Obstbauern sorgen sich um ihre Ernte. „Die Bäume hängen zwar voll, aber die Äpfel sind innen angefault“, so beschreibt Torsten Basler aus Gaiß die Situation bei seinen Bäumen, „vermutlich liegt es an der Trockenheit.“ Einige Bäume seien besonders stark betroffen, „die Früchte fallen ab, da ist nichts mehr zu holen“. Von außen sei das oft gar nicht zu erkennen.

Offenbar gäbe es regional auch große Unterschiede. So erwarten die Obstbauern am Bodensee eine gute Ernte, auch wenn die Früchte etwas kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren.