Waldshut-Tiengen

„In einem schönen Schloss am Rheinufer“ – Ein Besatzungssoldat schickt 1946 eine Waldshuter Ansichtskarte an Oma und Opa

Ein französischer Besatzungssoldat schreibt im Jahr 1946 eine Ansichtskarte aus Waldshut an seine Großeltern in der Heimat. Die Karte findet in den Jahren danach schließlich den Weg von einem Flohmarkt in der Bretagne zurück nach Waldshut – ins Stadtarchiv.