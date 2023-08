Neun Mädchen sitzen im Halbkreis im Keller des Haberer Hauses in Waldshut. Sie alles sind Teilnehmerinnen eines Selbstbehauptungskurses, der bereits am Vortag begonnen hat. Die meisten Teilnehmerinnen kommen aus Syrien und haben sich hier bei den Dounia girls kennengelernt. Andere sind durch eine Zeitungsannonce auf das Angebot aufmerksam geworden.

Bianka Neußer erklärt das „Wechseln der Gesichter“. | Bild: Cosima Füchsel

Gewalt, ob mit oder ohne sexueller Intention, ist ein Thema, das Frauen und Mädchen quer durch alle gesellschaftlichen Schichten treffen kann. Mit einem Migrationshintergrund oder einer Behinderung ist das Risiko laut Trainerin Bianka Neußer noch größer. Jedes Jahr ist zu beobachten, dass in den Kriminalstatistiken die Fälle von häuslicher Gewalt und Übergriffen an Schulen zunehmen. Und die Dunkelziffer wird von Expertinnen und Experten um ein vielfaches höher eingeschätzt. Deswegen fördert der Zonta Club Bad-Säckingen-Hochrhein seit 2004 unter dem Namen „Power Girls“ drei bis vier Selbstbehauptungs- und Verteidigungskurse pro Jahr für junge Frauen. So jetzt auch für die Dounia girls. Der Kurs soll effektive Strategien, Befreiungs- und Abwehrtechniken gegen alltägliche Gewalten vermitteln.

Dounia girls Das Projekt Dounia girls gibt es seit März 2021, es richtet sich an Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren, die geflüchtet sind oder einen Migrationshintergrund haben. Davor gab es nur das Projekt Dounia plus für Frauen. Organisiert werden beide Projekte vom katholischen Verband In via für Mädchen- und Frauensozialarbeit, welcher vom Flüchtlingsfond der Erzdiözese Freiburg finanziell unterstützt wird. Aktuell treffen sich freitagnachmittags zehn bis zwölf Mädchen beim offenen Treff im Haberer Haus Waldshut. Alle Mädchen können bereits fließend deutsch sprechen. Sie kochen, essen und verbringen ihre Freizeit gemeinsam, wie bei Kreativangeboten, Geocaching und Gesellschaftsspielen. Ziel ist es, den Mädchen die Integration mithilfe des Freizeitangebots zu vereinfachen. Zonta international Zonta International ist ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Die erste weibliche Service-Organisation will Frauen unterstützen, fördern und sich für deren Rechte einsetzen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, zum Beispiel der UNO. In Deutschland gibt es regionale Zonta-Clubs, wie den Zonta Club Bad Säckingen-Hochrhein.

Die Mädchen verfolgen das Programm von Bianka Neußer, Trainerin für Frauenselbstverteidigung. Manche von ihnen wirken selbstbewusster, andere eher schüchterner mit.

„Dir darf es gut gehen. Benenne die Grenzen“, sagt Neußer, bevor sie die jungen Frauen in die Handlungen mit einbezieht. Die Trainerin begibt sich in die Rolle einer bedrängenden Person. Die Mädchen durchlaufen verschiedene Szenarien. Sie sollen üben, sich selbst zu behaupten und zu wehren.

Sara und Lana Masri hören gespannt zu, wie die nächste Übung ablaufen wird. | Bild: Cosima Füchsel

Bianka Neußer erklärt: „Gewalt ist immer in Verbindung mit Abhängigkeit.“ Auch eine netten Person könne ihr „Gesicht wechseln“. Meistens seien Angreifer schon bekannt und versuchen vor dem Angriff, belanglose Gespräche aufzubauen. Daher sei es wichtig, Grenzen zu setzen.

Als nächstes spricht die Trainerin Hemmungen an. Bei Grenzüberschreitungen, also einem „Wechseln der Gesichter“, sollten sich die Mädchen ohne Scham Hilfe holen. „Hilfe holen ist nicht petzen“, stellt Neußer dabei klar.

Auf einem Plakat ergänzt Neußer das „Wechseln der Gesichter“. | Bild: Cosima Füchsel

Auch dies trainieren die Jugendlichen. Hierfür kommt Melanie Scheuble als Hilfsperson in die Rollenspiele hinzu. Scheuble verteidigt die Mädchen: „Ein leises Nein, ist auch ein Nein!“

In Rollenspielen lernen die Mädchen richtig zu reagieren und suchen sich eine Hilfsperson. | Bild: Cosima Füchsel

Für den Ernstfall demonstriert die Trainerin auch körperliche Verteidigungsmethoden.

Bianka Neußer zeigt Lilly Sidler, wie man sich befreit, wenn jemand einen am Handgelenk festhält. | Bild: Cosima Füchsel

Die Techniken sollen mögliche Angreifer schwächen. Im Ernstfall sollen Betroffene die Nähe zur Menschenmenge suchen.

Die Trainerin demonstriert die nächste Übung mit einer Schülerin. | Bild: Cosima Füchsel

Gemeinsam mit einer Partnerin und mithilfe von Boxsäcken üben die Mädchen, wie man sich im Ernstfall verteidigt. | Bild: Cosima Füchsel

Bianka Neußer und Ellen Binkert demonstrieren mithilfe von Boxsäcken, wie man sich im Ernstfall verteidigt. | Bild: Cosima Füchsel

Therapiehunde reagieren auf Körpersprache

Mit den Therapiehunden üben die Mädchen ihre Körpersprache. Denn laut Neußer könne mit der richtigen Haltung ein potentieller Angreifer möglicherweise abgeschreckt werden. Dann müsse es im Idealfall erst gar nicht zu körperlichen Übergriffen kommen.

Wenn die Hunde gerade nicht benötigt werden, gönnen sie sich eine Pause auf ihrer Decke. | Bild: Cosima Füchsel

Melanie Scheuble, Diplom-Sozialpädagogin von In via, beschreibt die Situation: „Die Mädchen sind alle super introvertiert und am Anfang hatten sie auch Mühe.“ Denn viele hätten Angst vor den Therapiehunden gehabt.

Auf die Abschlussübung freuen sich drei Zwergpudel. Einer ringt während des Trainings durch Gebelle um Aufmerksamkeit und sucht Schmuseeinheiten bei den Mädchen, wie hier Lana Masri. | Bild: Cosima Füchsel

Im Programm von Trainerin Neußer haben die Hunde ihren festen Platz.

Mit Therapiehunden üben die Mädchen ihre Grenzen durch Körpersprache klar auszudrücken. | Bild: Cosima Füchsel

„Ich bin echt richtig begeistert von euch, wie toll ihr das jetzt gemacht habt!“, stärkt die Trainerin nach den Übungen das Selbstbewusstsein der Mädchen.

Grenzen zeigen mit Therapiehund „Chubby“, hier im Bild Ellen Binkert. | Bild: Cosima Füchsel

Zum Schluss ziehen alle Beteiligten Bilanz. Ein Mädchen erzählt: „Ich fühle mich sicherer und selbstbewusster.“ Ein anderes sagt: „Wenn mich jemand angreift, weiß ich jetzt, was ich tun soll.“

In einem Stuhlkreis tauschen sich die Teilnehmerinnen über das Erlernte aus dem Kurs aus. | Bild: Cosima Füchsel

Bianka Neußer hebt am Ende hervor: „Mir ist wichtig, Frauen und Mädchen zu zeigen, dass sie wertvoll sind! Ich möchte sie gerne ermutigen! Wenn ich das, was ich unterrichte vorher gewusst hätte, wäre das Leben leichter gewesen!“