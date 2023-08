Schon vor 300 Jahren drehte sich das Mühlrad der Ölmühle in Tiengen in der Fahrgasse 3. Angetrieben wird es schon seit jeher vom Talbach mit einem sogenannten oberschlächtigen Wasserrad. Das bedeutet, dass das Mühlrad von oben betrieben wird. Dabei wird das Wasser über eine Rinne zum Scheitelpunkt des Rades geleitet und trifft dann auf die Zellen.

Das Wasser läuft über das Rad Video: Melanie Mickley

Durch das aufschlagende Wasser wird das Mühlrad in Bewegung gesetzt. Eine Antriebswelle gibt diese kinetische Energie weiter an die Zahnräder, die wiederum verschiedene Gerätschaften in der Mühle antreiben. Die Antriebsgeschwindigkeit ist über ein Stahlseil mit Holzriegel einstellbar.

Öl aus Mohn und Raps

Ein großes Einzugsgebiet hatte die Ölmühle früher. So kamen Ölfrüchte wie Walnüsse, Mohn, Bucheckern und Raps von St. Blasien bis Zurzach und von Jestetten bis Bad Säckingen, um hier zu Öl verpresst zu werden.

Auch das Rührwerk wird über die Mühle angetrieben. Die zerdrückten Ölfrüchte wurden auf milder Flamme erhitzt, bevor sie in ein Rosshaar-Tuch gewickelt in die Presse kamen. | Bild: Melanie Mickley

Nussöl war kostbar, denn davon gab es nicht so viel. Wenn die Nüsse in der Mühle ankamen, waren diese bereits von der Schale befreit und bekamen erst einmal in der Nuss-Stampfe eine Vorbehandlung.

Der Thermomix von früher

Von dort ging es in die Quetsche durch zwei Walzen hindurch. Diese Masse wurde dann über mildem Feuer im Rührkessel erhitzt. Auch das Rührwerk wird von der Mühle angetrieben. „Der frühzeitliche Thermomix“, scherzt Hubert Boll, Vorsitzender des Ölmühlenvereins und demonstriert, wie schwer der Kessel über Hebel hinüber zur Presse gebracht werden musste.

Die Ölfrüchte werden zerquetscht Video: Melanie Mickley

Die Nussmasse wurde dann in einem Stahlsieb auf einem speziell gewebten Tuch aus Rosshaar gepresst. Auch dabei kam die Wasserkraft zur Hilfe, indem über ein Seil und ein Holzbalken der Stempel nach und nach fester hinuntergedrückt wurde, bis endlich das begehrte Öl herauskam.

Die Ölmühle stampft Video: Melanie Mickley

Das ergiebigste Öl erhielt man aus Mohn. Zirka zwei Kilogramm ergaben ein Liter Öl. „Fast jeder hatte deshalb früher ein Mohnfeld“, erzählt Marlies Hess.

Presskuchen für Schulkinder

Besonders begehrt sei in den Kriegsjahren der zurückbleibende Presskuchen gewesen: „Den hat die Oma dann oft an die vorbeikommenden Schulkinder verteilt.“ Weniger ergiebig waren Bucheckern, die erst mühsam gepellt werden mussten. Sieben Kilogramm benötigte man davon für einen Liter Öl.

Viele Arbeitsschritte waren früher nötig, bis am Ende das begehrte Öl aus der Presse lief. | Bild: Melanie Mickley

Fünf Jahre lang wurde die Mühle Ende der 1990er-Jahre vom Ölmühleverein restauriert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die 300 Jahre alte Ölpress-Technik funktioniert nach wie vor.

Marlies Hess und Hubert Boll demonstrieren, wie mithilfe der Wasserkraft und einem Seil die Ölfrüchte gepresst wurden. | Bild: Melanie Mickley

Das Besondere an der Ölmühle in Tiengen ist, dass sie ganz aus Holz besteht und zur Erhaltung regelmäßig in Betrieb genommen werden muss. Darum kümmert sich Familie Hess, die das Mühlhaus seit Generationen bewohnt. Marlies Hess kennt viele Fakten und Geschichten zur alten Ölmühle, die ihre Großmutter Luise Mutter noch bis 1948 betrieb.

Die Besonderheit: Mühlrad, Antriebswelle und Zahnräder sind komplett aus Holz. | Bild: Melanie Mickley

Den Geschichten kann man bei der Mühlen-Führung mit Marlies Hess, Reinhard Aust und Hubert Boll am besten lauschen, wenn die laut hämmernde und pochende Mühle gerade eine Pause macht.

Mühle finanziert sich durch Spenden

Die laufenden Unterhaltskosten für Heizung, Strom, Wasser und Instandhaltungen werden zum einen durch Spenden finanziert, zum anderen durch die Führungen, die Ölmühlenfeste und den Verkauf des „Ölmühlengeistes“ sowie dem Mispel-Brand, der aus den Früchten des seltenen Mispelbaums im Garten der Mühle gebrannt wird.

Die Vorstandsmitglieder des Ölmühlevereins sorgen für den Erhalt der alten Mühle. Von links: Andreas Michel, Reinhard Aust, Hubert Boll, Michael Hess, Marlies Hess, Joachim Maier. Weitere Vorstände nicht im Bild: Werner Hörr, Gesine Cahenzli, Heinz Zamenznik, Christa Bader, Johannes Flaig, Andreas Mutter, Olga Michel. | Bild: Melanie Mickley

Führungen sind möglich

Besichtigungen gibt es für Gruppen von acht bis 30 Personen und kosten zwischen 30 und 70 Euro. Schulklassen sind kostenfrei. Besichtigungen der Ölmühle sind nach vorheriger Anmeldung möglich über Hubert Boll, Telefon 07741 7799, E-Mail h.boll@architekt-boll.de.

Der Vorstand des Ölmühlevereins würde sich außerdem sehr über Interessierte freuen, die Mitmachen und zur Erhaltung der Mühle beitragen. „Auch unser Vorstand sollte sich verjüngen“, sagt der Vorsitzende Hubert Boll mit Blick auf das fortgeschrittene Alter.