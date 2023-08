Ihre Deutschkenntnisse im Rahmen des Sommersprachcamps der Caritas Hochrhein aufgebessert haben 26 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, die erst seit Kurzem in Deutschland sind. In einem vierwöchigen Intensivkurs, der in den Räumen des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut-Tiengen stattgefunden hat und der von den beiden Leiterinnen des Fachbereichs Migrationsberatung Melanie Meier und Sarah Sprenger organisiert worden ist, haben die Jugendlichen jeden Tag etwas Neues über die deutsche Sprache gelernt.

Die meisten der Jugendlichen werden nach den Sommerferien Integrationsklassen besuchen oder eine Ausbildung beginnen. Dabei, sich besser zurechtfinden und ausdrücken zu können, sollen ihnen die im Sommersprachcamp erworbenen Deutschkenntnisse helfen. „Ich wollte mir beim Sommersprachcamp Deutschkenntnisse für meinen späteren Beruf aneignen“, erläutert Nurullah (17) aus der Türkei seine Motivation, sich beim Sommersprachcamp anzumelden. Die absoluten Anfänger wurden dabei von Caritas-Studentin Aleyna Yilmaz, die dual soziale Arbeit studiert, und Kamar Younes, die sich auch privat für geflüchtete Jugendliche engagiert, unterrichtet.

Diese Jugendlichen standen zu Beginn des Kurses noch ganz am Anfang mit ihren Sprachfähigkeiten in Deutsch und haben in den vier Wochen gelernt, erste Sätze zu sprechen, einfache Verben richtig zu konjugieren und alltägliche Aufgaben wie ein Eis zu bestellen zu bewältigen. Aleyna Yilmaz und Kamar Younes haben dazu visuell mit Wort-Bild-Karten, mehrsprachigen Erklärungen und einer Menge Geduld gearbeitet.

Gruppe mit Fortgeschrittenen

Eine Gruppe mit bereits fortgeschrittenen Sprechern unterrichtet hat Gymnasiallehrerin Michelle Güntert. Die Jugendlichen in dieser Gruppe wiesen schon beim Start des Kurses ein höheres Niveau auf und waren in der Lage, einfache Dialoge zu führen. Michelle Güntert hat die Jugendlichen daher herausgefordert und sie mit der komplexeren Grammatik wie den Verbzeiten, den Nomenfällen und den Satzarten konfrontiert. „Ich habe mich beim Sommersprachcamp angemeldet, weil ich den Dativ erkennen und bilden lernen wollte“, sagt Ibrahim (16) aus Guinea, der in der Fortgeschrittenen-Gruppe gelernt hat. Grundsätzlich waren bei allen Jugendlichen Motivation und Engagement beim Lernen spürbar.

Aber nicht nur das Deutschlernen stand im Fokus des Sommersprachcamps. Da die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern wie Syrien, Afghanistan, der Türkei oder der Ukraine kommen, haben sie in diesem Rahmen auch einen respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Nationalitäten gelernt und es fand ein kultureller Austausch statt. Der Abschluss des Sommersprachcamps fand im Wildgehege in Waldshut statt, wo die Jugendlichen ihre Teilnahmezertifikate überreicht bekommen haben.