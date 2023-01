Caspar, Melchior und Balthasar ziehen rund um den 6. Januar wieder von Haus zu Haus. „Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, möchten wir die Sternsinger-Aktion fortsetzen“, teilt die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena mit. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Bürger auf den Besuch der Heiligen Drei Könige verzichten.

Allerdings gibt es auch 2023 Einschränkungen. „Die Sternsingergruppen werden zum Schutz der Familien, der Bewohner, aber auch zu ihrem eigenen Schutz ihre Lieder und Gebete vor der Haustür oder vor der Wohnungstür vortragen“, erklärt die katholische Seelsorgeeinheit mit Verweis auf eine mögliche Ansteckungsgefahr.

Aktion 2023 nimmt Schutzrechte von Kindern in den Blick

Das Dreikönigssingen steht jedes Jahr unter einem besonderen Motto. 2023 lautet es „Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Die Aktion nimmt im neuen Jahr besonders die Schutzrechte von Kindern in den Blick. „Kinder haben das Recht auf Schutz vor Diskriminierung, der Intimsphäre, vor Schädigung durch Medien, vor Drogen, vor sexueller Gewalt, vor Ausbeutung jeglicher Art, in Flucht- und Kriegssituationen, vor körperlicher Gewalt und psychischer Gewalt“, schreibt die Seelsorgeeinheit.

Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig von der aktuellen Aktion in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit, teilt das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche mit.

Die Termine der Sternsinger im Überblick

Die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena hat die Termine für die Sternsingeraktion in den jeweiligen Gemeinden bekannt gegeben. Die Abläufe sind von Ort zu Ort unterschiedlich.

In den Waldshut-Tiengener Ortsteilen Breitenfeld, Detzeln und Eschbach ziehen die Sternsinger nach der Aussendung im Gottesdienst am Freitag, 6. Januar, um 9.30 Uhr in Begleitung durchs Dorf und bringen den Segen.

In Dogern gibt es eine organisatorische Neuerung: Die Sternsinger kommen nicht mehr automatisch nach Hause, sondern auf Wunsch und nach vorheriger Anmeldung bis 3. Januar. Die Heiligen Drei Könige können angefordert werden per E-Mail (oberminisst.clemensdogern@gmail.com), per Telefon (07751/8314-220) oder über die Zettelbox in der St.-Clemens-Kirche.

Blick in die „Sternsingertüte“, die im Januar 2021 nach dem Dreikönigsgottesdienst in der Waldshuter Liebfrauenkirche mitgenommen werden konnte. (Archivbild) | Bild: Ursula Freudig

Die Sternsinger aus Krenkingen sind am Donnerstag, 5. Januar, von 17 bis 18 Uhr in Hagnau und Berghaus unterwegs. Am Freitag, 6. Januar, ziehen sie in Krenkingen zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr von Haus zu Haus.

In Oberlauchringen findet das Dreikönigssingen am Freitag, 6. Januar, nach der Aussendung im Gottesdienst ab 9.30 Uhr statt. In Unterlauchringen besuchen die Sternsinger am gleichen Tag nur nach erfolgter Voranmeldung im Pfarrbüro die Haushalte. Anmeldungen sind möglich per E-Mail (lauchringen@st-verena.de), per Telefon (07751/8314-230) oder über Zettel, die in der Herz-Jesu-Kirche ausliegen.

Ebenfalls nur nach Voranmeldung besuchen die Sternsinger am Freitag, 6. Januar, die Häuser in Tiengen. Zettel liegen am Schriftenstand in der Kirche Mariä Himmelfahrt aus. Die Anmeldungen können auch per E-Mail (tiengen@st-verena.de) und telefonisch (07751/8314-210) bis einschließlich 3. Januar berücksichtigt werden.

Entgegen der Ankündigung im Pfarrbrief schaffen es die Sternsinger 2023 nicht, in Waldshut von Haus zu Haus zu ziehen. Im Abendgottesdienst werden Segenspäckchen gesegnet, die zur Mitnahme bereitliegen.