von Ursula Freudig

Sprache wird allgemein als Schlüssel angesehen, um in einem fremden Land Fuß zu fassen und sich gut zu integrieren. Ohne gute Sprachkenntnisse ist für zugewanderte Kinder und Jugendliche der Schulbesuch schwierig. Ihnen Unterstützung beim Erlernen oder Vertiefen der deutschen Sprache anzubieten, hat sich deshalb der Caritasverband Hochrhein zum Ziel gemacht. Seit einigen Jahren bietet der dortige Fachbereich Migration in den Sommerferien sogenannte Sommersprachcamps an. Dieses Jahr war es bereits das achte.

Sommersprachkurs Über einen Zeitraum von vier Wochen, vom 2. bis zum 27. August, erhielten 26 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 19 Jahren im Hochrhein-Gymnasium in Waldshut Deutschunterricht. Der Unterricht fand jeweils montags bis freitags, von 9 bis 12 Uhr, statt. Im Vergleich zu den Vorjahren, waren in diesem Jahr sehr viel mehr Teilnehmer bei den Kursen dabei.

Die Kinder und Jugendlichen, die teilnahmen, leben teilweise erst kurze Zeit in Deutschland, teilweise besuchen sie auch schon länger eine Schule im Landkreis Waldshut. Aufgeteilt waren sie je nach Vorkenntnissen auf zwei Gruppen. Die Teilnahme war wie immer kostenlos und freiwillig. Im Vergleich zu Vorjahren besuchten dieses Jahr viel mehr Kinder und Jugendliche das Sommersprachcamp. Die gestiegene Anzahl führt Caritas-Mitarbeiterin Magdalena Kaiser auf die erschwerten Lern-Umstände im Zuge von Corona zurück wie Online-Unterricht und fehlende Kontakte zu deutsch-sprachigen Kindern.

Die Fortgeschrittenen-Gruppe: Diese Jungen und Mädchen haben im Sommercamp der Caritas ihre bereits vorhandenen Deutschkenntnisse weiter ausgebaut, vorne links die Caritas-Integrationsmanagerin Vidya Gunasiri. | Bild: Ursula Freudig

„Für sprachlich schwächere Schüler war es eine noch schwierigere Zeit“, bringt sie es auf den Punkt. Über ihre Familien, teilweise aus Eigeninitiative, über ihre Schulen oder auch über nach wie vor tätige Helferkreise haben die Kinder und Jugendlichen ins Sprachcamp gefunden. Sie hatten ein straffes Lern-Pensum zu absolvieren mit wöchentlichen Tests. Nach Aussage der Caritas-Integrationsmanagerin Vidya Gunasiri, die zusammen mit Golda und Lisa Schmiederer eine Gruppe unterrichtete, merkte man einen deutlichen Unterschied beim Wissensstand der Teilnehmer vor und nach dem Ende des Sprachcamps. „Das Camp war eine gute Vorbereitung für die Kinder und Jugendlichen, um gut ins neue Schuljahr zu starten“, so Gunasiri. Neben den bereits Genannten, unterrichteten die Kinder und Jugendlichen Wanda Mesam und Manuel Ebner. Organisiert hatten das Angebot Ariadne Birth und Magdalena Kaiser vom Caritas-Fachbereich Migration.