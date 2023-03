Altpapierbündel fast vor jeder Haustüre – davon können sammelnde Vereine schon lange nur noch träumen. Stark rückläufige Sammelmengen und Erträge wiegen immer weniger den Aufwand auf.

Immer mehr Vereine und Gruppierungen verzichten deshalb auf Sammlungen. So wie jüngst die Jugendfeuerwehr Oberalpfen, die ab diesem Jahr in ihrem Ort nur noch ein statt bislang drei Mal sammelt.

Handliche kleine Bündel entlang den Straßen – darüber freuen sich sammelnde Vereine. | Bild: Ursula Freudig

„Wir mussten uns aus finanzieller Sicht dazu entscheiden“, sagt Andreas Tröndle (36), Leiter der Löschgruppe Oberalpfen. Er erzählt, dass er in seiner Jugend einer der begeisterten Jungfeuerwehrleute war, die in Oberalpfen zwei sehr gut gefüllte Traktor-Anhänger voll Altpapier und sogar mehr gesammelt hätten.

Diese Menge hätte sich in den vergangenen Jahren auf etwa ein Viertel reduziert. Hinzu kommt nach seiner Aussage der Umweltgedanke, nicht unerhebliche Fahrstrecken – auch für das Breitstellen und den Abtransport des Containers – würden bei einer Sammlung zurückgelegt werden.

Die Fakten rund ums Altpapiersammeln Die sammelnden Vereine Vor 15 Jahren sammelten rund 110 Vereine für den Landkreis Waldshut Altpapier, vor zehn Jahren waren es noch 90, vor fünf Jahren noch rund 80. Dieses Jahr werden es 59 Vereine sein. Die gesammelten Mengen 2016 sammelten die Vereine rund 2304 Tonnen Altpapier, 2022 waren es nur noch knapp 959 Tonnen. Die blaue Tonne Immer mehr Haushalte im Landkreis Waldshut nützen die Blaue Tonne: 2016 waren es noch rund die Hälfte aller Haushalte, Ende 2022 sind es mit 42729 Haushalten fast 65 Prozent aller Haushalte. Quelle: Landratsamt Waldshut. Vereine, die bei Altpapiersammlungen mit der Privatwirtschaft zusammen arbeiten, sind in den genannten Zahlen nicht berücksichtigt.

In Waldshut-Tiengen geht Sammelmenge zurück

Auch in Waldshut-Tiengen ist das Altpapier stark zurückgegangen. Der Sportausschuss Tiengen hat bereits 2018 die Altpapiersammlungen in Tiengen eingestellt. In Waldshut sammeln noch drei Mitgliedsvereine des Sportausschusses Waldshut.

Dies sechs Mal im Jahr, aber bis zu 75 Prozent der Erträge bei gleichem Arbeits- und Zeitaufwand sind laut Manfred Jehle weggebrochen. Er organisiert beim Sportausschuss die Altpapiersammlungen.

„Wenn Mitgliedsvereine sagen, wir sammeln weiter und die Stadt uns weiterhin Fahrzeuge zur Verfügung stellt, machen wir weiter.“Manfred Jehle über die Zukunft der Altpapiersammlungen beim Sportausschuss Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Nach seiner Aussage ist die Sammelmenge in Waldshut von früher 40 bis 50 Tonnen auf rund zehn Tonnen pro Sammlung gesunken. Die Gründe für rückläufige Mengen sind allgemein bekannt.

Die Einführung der Blauen Tonne 2008 durch den Landkreis Waldshut markiert einen Einschnitt. Sie ist kostenlos und darf auch für Kartonagen genutzt werden, während Vereine nur Altpapier sammeln dürfen.

Weiterhin verdrängen digitale immer mehr traditionelle Medien wie die gedruckte Zeitung. Für Manfred Jehle begünstigen auch die Recyclinghöfe, die es früher nicht in dieser Größenordnung gegeben hätte, den Rückgang.

Das bezahlt der Landkreis

Die meisten Vereine arbeiten bei ihren Altpapiersammlungen mit dem Landkreis Waldshut zusammen. Er zahlt ihnen 50 Euro pro Tonne. Laut Landratsamt eine angemessene Durch-schnittsvergütung angesichts großer Schwankungen beim Altpapierpreis.

Niedrige Marktpreise würden Zuzahlungen des Landkreises an Vereine bedeuten, Gewinne aufgrund hoher Altpapierpreise allen Gebührenzahlern zugutekommen, weil sie zur Dämpfung der Müllgebühr verwendet werden würden.

Eine Gebühr für die Blaue Tonne könnte nach Überzeugung von Vereinen helfen, dass die Haushalte wieder vermehrt ihr Altpapier für die Straßensammlungen der Vereine aufheben. Im Landkreis Lörrach ist die Blaue Tonne gebührenpflichtig.

Laut Landratsamt Waldshut steht dort aber nicht der Landkreis, sondern ein privater Anbieter dahinter. Die Kosten für die Blaue Tonne seien im Landkreis Waldshut bereits in den allgemeinen, jährlichen Müllgebühren enthalten.

Appell an Haushalte

Was den Vereinen bleibt, ist die mittlerweile schon Standard gewordene Bitte an die Bürger, ihr Altpapier für die Straßensammlungen aufzuheben und damit vor allem den Nachwuchs in den Vereinen zu unterstützen.

„Für unsere Jugendarbeit ist der Erlös aus den Altpapiersammlungen existenziell“, sagt Gerhard Fitzky, Jugendtrainer beim Wassersport-Verein-Waldshut (WVW).

Mitglieder des Wassersport-Vereins Waldshut und des VfB Waldshut auf dem Chilbiplatz kurz vor Beginn der ersten Altpapiersammlung des Sportausschusses Waldshut im Januar dieses Jahr in Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Zusammen mit dem VfB Waldshut hat der WVW im Januar in Waldshut unter Regie des Sportausschusses Waldshut Altpapier gesammelt. Vier Sammeltrupps mit insgesamt 16 Personen und vier städtischen Fahrzeugen waren unterwegs.

Die Zukunft der Altpapiersammlungen ist allgemein ungewiss. In Waldshut stehen für dieses Jahr die Termine. Und nächstes Jahr? „Wenn Mitgliedsvereine sagen, wir sammeln weiter und die Stadt uns weiterhin Fahrzeuge zur Verfügung stellt, machen wir weiter“, sagt Manfred Jehle.

Die nächste Altpapiersammlung in Waldshut ist am Samstag, 18. März. Bis spätestens acht Uhr morgens sollten die Bündel am Straßenrand liegen.