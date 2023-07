Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Immer mehr illegaler Müll! Baubetriebshof sammelt täglich bis zu sechs Kubikmeter ein Die illegale Entsorgung von Müll beschäftigt zunehmend die Stadtverwaltung und die Ortsteile. Lob gibt es im Gemeinderat für die Mitarbeiter des Baubetriebshofs, die den Unrat regelmäßig abtransportieren.

Müllsäcke und Kleider liegen neben einem Altglascontainer an der Badstraße in Tiengen. Illegal entsorgter Abfall wird zunehmend zum Problem in der Großen Kreisstadt. | Bild: Andreas Otte