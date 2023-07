Ganz im Zeichen der bevorstehenden Kommunalwahlen stand die Regiokonferenz Süd des SPD-Kreisverbands Waldshut. Dazu hatten sich die Genossen von Albbruck bis Lauchringen in der Gaststätte des FC Tiengen versammelt. Hier teilten sie den aktuellen Stand ihrer Listen und ihre bisherigen Erfahrungen im Wahlkampf mit. Daneben waren die Kreis-Jusos mit einer starken Abordnung vertreten, um mit frischem und frechem Blick auf die Wahlen 2024 zu schauen. „Mit dem Format der Regiokonferenzen haben wir einen echten Nerv getroffen“, freute sich der Kreisvorsitzende Peter Schallmayer. „Motivation und Engagement unserer Ortsvereine sind großartig, genauso wie ihre Ideen und Aktionen.“ Auch die Geschäftsführerin des SPD Regionalzentrums Südbaden, Ana Agatiev, zeigte sich vor Ort beeindruckt von der Lebendigkeit des Kreisverbands.

Diese Lebendigkeit zeigte sich besonders im Welt-Café: In verschiedenen Runden und wechselnden Gruppen verglichen die Anwesenden ihre bisherigen Unternehmungen und planten die nächsten Veranstaltungen. „Gerade der Austausch über die Grenzen der Ortsvereine hinweg ist extrem fruchtbar“, erläuterte Schallmayer den Gedanken hinter der Methode. „Die Ortsvereine der Region Süd sind ja mit denselben oder ähnlichen Themen konfrontiert. Warum also nicht auch gemeinsam daran arbeiten?“

Bearbeitet wurde auch noch einmal das Thema A98. Die Teilnehmer der Konferenz, allesamt Anrainer der Autobahn, zeigten sich zuversichtlich, nun auf einem guten Weg zu sein – immerhin sei die A98 bereits als vordringlicher Bedarf im Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben. Einig waren sie sich auch, dass unter Leitung der Deges im vergangenen Jahr schon mehr passiert sei als in den vergangenen vier Jahrzehnten. Unverständnis äußerten die Versammelten jedoch gegenüber Forderungen, die A98 in die Beschleunigungsliste des Bundes aufzunehmen. Denn immerhin habe die CSU 14 Jahre lang das Bundesverkehrsministerium geführt und sei die CDU schon länger in der Landesregierung.