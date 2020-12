von Ursula Freudig

Entgegen früherer Pläne finden in der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut an Heiligabend keine Feiern im Stadtpark statt. Nur in Dogern ist der Heiligabend-Gottesdienst um 17 Uhr im Freien. Neu ist auch, dass Anmeldungen für die Weihnachts-Kurzgottesdienste in der Versöhnungskirche nötig sind. Sie finden statt an Heiligabend um 14, 15 (mit Live-Stream), 16, 18.30, 21.30 und 23 Uhr.

Am ersten Weihnachtstag um 11, 14, 15 und 16 Uhr jeweils mit Krippenspiel-Film, aufgenommen mit Kindern der Kantorei Hochrhein. Am zweiten Weihnachtstag um 9.30 und 10.30 Uhr (ohne Predigt) mit Fabian Kläsener (Violine) und Matthias Flierl (Orgel und Klavier). Am Sonntag, 27. Dezember, um 9.30 und 10.30 Uhr mit Kurzpredigten. Alle Gottesdienste werden musikalisch von Gruppen oder Einzelpersonen mitgestaltet. Weitere Informationen und Anmeldungen unter (www.evangelische-kirche-waldshut.de) oder im Pfarrbüro Telefon 07751/83 27 11.