Roland Kroell ist eine vielseitig aktive Persönlichkeit, die in der Gegend und darüber hinaus bestens bekannt ist. Viele dürften seinen Namen zunächst mit Interpretationen von Salpeterer-Liedern verbinden. Aber das ist „nur“ ein Teil seines Schaffens. Was der Musiker, Liedermacher, Buchautor, Hörspielkomponist, Waldliebhaber und Heimatverbundene bislang alles geschaffen hat, findet jetzt im Stadtarchiv Waldshut-Tiengen einen festen Platz. Als sogenannter Vorlass hat Kroell sein Werk bereits zu Lebzeiten dem Stadtarchiv überlassen.

Was passiert mit meinem Nachlass?

„Jeder Künstler fragt sich, was passiert mit meinem Nachlass, ich wollte, dass er in gute Hände kommt, vielleicht ist einiges für die Nachwelt interessant“, so Kroell. Dem gebürtigen Tiengener und in Laufenburg lebenden Künstler ist die Heimat, ihre Geschichte – vor allem ihre Freiheitsgeschichte – sehr wichtig. Der Vorlass spiegelt über das Biografische hinaus, diese Heimatverbundenheit und auch gesellschaftliche Entwicklungen und Thematiken, beginnend in den 1970er Jahren.

Laut Stadtarchivar Ingo Donnhauser sind im Stadtarchiv überwiegend schriftliche Dokumente, auf Papier oder digitalisiert, aufbewahrt. Der Vorlass von Roland Kroell hat mehr zu bieten. „Das Spannende ist die Fülle an unterschiedlichen Typen von Materialien“, so Donnhauser.

Neben Papierunterlagen wie Zeitungsartikel, Vorträge und Briefe, gehören auch Langspielplatten einschließlich ihrer Matrizen (Vorlagen), Bücher, Kunstwerke, Plakate und bereits von Donnhauser digitalisierte CD-Aufnahmen, zum Beispiel vertonte Salpeterer-Lieder, zum Kroell-Vorlass.

In vielen Wochen hat der Stadtarchivar die Unterlagen und Objekte Roland Kroells gesichtet, geordnet, systematisch erfasst und ein sogenanntes Findbuch unter der Bestandsnummer 26 erstellt. Es ist Grundlage dafür, dass alle Materialien nach ihrer Einordnung im Archiv wiedergefunden werden. Natürlich ist das Konvolut noch nicht abgeschlossen.

Roland Kroell ist erst 67 Jahre alt und so aktiv wie eh und je. Kürzlich hat er beispielsweise ein neues Buch über die Deutung von Märchen herausgebracht. Es wird schon bald im Stadtarchiv lagern, ebenso eine Vertonung Kroells des „Tao de king“, der 81 Lehrsprüche des großen chinesischen Philosophen Laotse.