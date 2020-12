Der Notschlachtraum von Eschbach war nagelneu. Doch das erste Blut, das darin im Oktober 1958 floss, stammte vom damaligen Bürgermeister Alois Schupp. Es tropfte aus einer Gesichtsverletzung, die Schupp von seinem im Jahr zuvor abgewählten Amtsvorgänger Josef Kramer zugefügt worden war und der dafür im Dezember 1958 wegen Körperverletzung zu fünf Monaten Gefängnis verdonnert wurde. Und auch der Dorffrieden in Eschbach war lädiert.

Was vor 62 Jahren in den Angriff auf Alois Schupp mündete, hatte sich seit der Wahl 1957 aufgestaut. Nach zehnjähriger Amtszeit war der damals 55-jährige Josef Kramer seinem nicht ganz zehn Jahre jüngeren Gegenkandidaten Alois Schupp mit 63 zu 98 Stimmen unterlegen. Seither schwelte in Kramer der Groll über seine Abwahl und Wut auf Schupp. Diese Mischung explodierte, als sich Kramer und Schupp zum ersten Mal seit einem Jahr wieder gegenüber standen: Kramer in seiner Funktion als nebenher tätiger Hausmetzger, den ein Landwirt zur Notschlachtung einer Kuh gerufen hatte, Schupp als Eschbachs Bürgermeister, der den einzigen Schlüssel zum gerade fertig gewordenen Notschlachtraum besaß. Kramer warf seinem Amtsnachfolger Versäumnisse bei der Einrichtung des Schlachtraums vor, woraus sich ein Streit entwickelte. Ein Wort gab das andere, und nach einem Schimpfwort war es geschehen: Mit Fausthieben bearbeitete der alte den neuen Bürgermeister mit dem Ergebnis, dass der leicht verletzte Alois Schupp ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

In der Gerichtsverhandlung begrüßte der Nebenkläger-Anwalt den auf Gefängnis lautenden Strafantrag „nicht nur im Interesse des Verletzten, sondern auch der Wiederherstellung des Dorffriedens“, während der Verteidiger ein mildes Urteil „schon um des Gemeindefriedens und der Aussöhnung zwischen früherem und heutigen Bürgermeister willen“ forderte. Doch so mild, wie gewünscht, fiel das Urteil nicht aus und auch die beiden Lager im Dorf waren noch länger nicht versöhnt.