Bei ihrem ersten Anlauf hatte Elternvertreterin Lena Lefevre die Lösung des Raumproblems mit Hilfe eines Containers vorgeschlagen. Die Nachfrage nach Krippenplätzen sei groß und außerdem könne so der Bestand des Kindergartens, der zu wenig ausgelastet sei, auf Dauer gesichert werden. Mitten im Dorf einen Container? Damit konnte sich der Ortschaftsrat Oberalpfen nicht anfreunden. Daher habe man sich, so berichtete Ortsvorsteher Armin Arzner, in einer Arbeitsgruppe mit einem Architekten zusammengesetzt, um nach anderen Lösungen zu suchen. Denkbar wären ein oder zwei kleinere Anbauten am bestehenden Gebäude, entweder neben dem Eingang oder auf der Giebelseite oder auch beides. Maßnahmen, die allerdings mit einem hohen Kostenaufwand verbunden wären.

Der Kindergarten Der Oberalpfener Kindergarten „Alaffin“ ist im ehemaligen Schul- und Rathaus untergebracht. Er ist mit 17 Kindern belegt, bietet aber Platz für 26 Kinder. Die Schule wurde 1973 aufgelöst, danach wurden die Räume mehrere Jahre vom Amt für Waldflurbereinigung genutzt. Die Oberalpfener Kinder besuchten in dieser Zeit den Kindergarten Remetschwiel. 1991 wurde der eigene Kindergarten eröffnet. Hinzu kam ein eigener Spielplatz und auch die Halle stand den Kindern zum Turnen und zum Spielen zur Verfügung. 2008 kamen die Schmitzinger Kinder dazu, die sich in Oberalpfen schnell zu Hause fühlten.

Derzeit werden die Oberalpfener Kleinkinder im Kindergarten Eschbach betreut. Dabei müsse, so rechnete die Elternvertreterin vor, ein Weg von gut sieben Kilometern zurückgelegt werden. Zu befürchten sei dabei die Konstellation, dass Geschwister in verschiedenen Häusern untergebracht würden, „und das ist keine familienfreundliche Lösung“.

Außerdem sei für das Kindeswohl ein kleiner Kindergarten besser. Armin Arzner verwies auf die erforderliche Planungsphase und die Bauzeit. „Das kann Jahre dauern“, sagte er, „wir müssen letztendlich froh sein, wenn wir das behalten können, was wir haben“. Rückblickend sagte er: „Wir haben lange diskutiert, kalkuliert und Zeit investiert, aber das sind wir den Eltern auch schuldig gewesen“.

Im Oberalpfener Kindergarten wird es auch in Zukunft keine Kleinkindbetreuung geben.

Oberbürgermeister Philipp Frank zeigte ebenfalls Verständnis für die Wünsche der Eltern. Aber auch er hielt es für fraglich, ob die Stadt in der Lage sei, das in der gegenwärtigen Situation finanziell umzusetzen. „Wir müssen uns daran orientieren, wo der Bedarf am größten ist“, sagte er. „Und wir müssen als Gesamtstadt denken und dabei schauen, dass wir in Oberalpfen den Kindergarten so erhalten, wie er ist.“

In der weiteren Tagesordnung ging es um die steigende Nachfrage an Bauplätzen. Er halte es für dringend erforderlich, so Ortsvorsteher Armin Arzner, im Bereich der bestehenden Neubaugebiete „Im Hausacker I und II“ einen weiteren Abschnitt mit rund zehn Bauplätzen zu erschließen. Die Grundstücksfragen seien geklärt, jetzt sei es an der Stadt, die Planung in Angriff zu nehmen. Dem stimmte der OB zu: „Klar ist, dass wir das Thema angehen müssen.“ Andrerseits, so mahnte er, müsse man aber auch die Baulücken im Dorf im Auge behalten, um den Landschaftsverbrauch in Grenzen zu halten. Trotzdem würde er sich freuen, „wenn wir das hinkriegen, denn es ist ein schönes Gelände“.

Beschlossen wurde trotz der Corona-Pandemie wieder eine Dorfputzete durchzuführen, das habe auch im vergangenen Jahr gut geklappt. Die Vereinszuschüsse bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Mit den anwesenden örtlichen Vereinsvertretern wurden die Termine abgesprochen. Dabei erklärte Markus Eckert, Vorsitzender des Männergesangvereins: „Das hundertjährige Jubiläum können wir wohl in diesem Jahr nicht mehr nachholen“. Denkbar sei aber, zum Ende des Jahres den traditionellen Konzert- und Theaterabend durchzuführen. Florian Reinhard erklärte, dass auch zum 50-jährigen Jubiläum des Jugendtreffs „Wäschhüsle“ noch nichts Konkretes geplant sei. Ortsvorsteher Armin Arzner wiederholte in der Sitzung den Appell an die Waldbesitzer, die freistehenden Bäume im Nahbereich der Wege aus Sicherheitsgründen zu fällen. Da bisher nicht alle der Aufforderung des Forstamtes nachgekommen seien, müssten die Waldbesitzer ein zweites Mal angeschrieben werden. Weiter sei geplant, am Regen-Auffangbecken einen Metallsteg anzubringen, um notfalls auch nachts den Rechen freimachen zu können. Im neuen Jahr müssten auch die Kanäle und Abläufe gründlich inspiziert werden.