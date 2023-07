Die Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen hielt im katholischen Pfarrsaal Tiengen ihre Hauptversammlung ab. Die Vorsitzende Gundi Vielhauer-Petroll, freute sich, viele Mitglieder begrüßen zu können. Zu Gast war auch Petra Thyen als Vertreterin der Stadt. Dann erinnerte die Vorsitzende mit dem Anzünden einer Taschenlampe an den Leitspruch des Vereins: „Lieber ein Licht anzünden als über die Dunkelheit klagen.“ Am Herzen lag ihr, den vielen Spendern und dem Sozialausschuss der Stadt für ihre Unterstützung zu danken. Erfreulich sei auch, dass die Baugenossenschaft FöFa dem Verein ein neues Büro mit Wasseranschluss in der Berliner Straße 9 zugewiesen habe.

Die Probleme gleichen sich

Weiter berichtete sie über die Vorstandssitzungen und die Fortbildungskurse, die sie auch selbst besucht hatte. Es fanden zwei Treffen der Regionalvorstände statt, wobei sich gezeigt hätte, „dass es überall die gleichen Probleme gibt.“ In den vergangenen vier Jahren wurde vom Verein viel Arbeit und eine große Zahl an Einsätzen und Stunden geleistet, stellte sie in ihrem Rückblick fest. Zusammen mit den Helferinnen und Helfern wurde im letzten Jahr ein Sommerfest veranstaltet, wo auch die Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller und Niklas Nüssle zu Gast waren. Auch in diesem Jahr, am 16. August, ist wieder ein Sommerfest geplant. Zu den Themen Krankheit, Sterben, Trauer gab es eine interne Fortbildung. In der Realschule Tiengen wurde eine Info-Stunde durchgeführt, die auf großes Interesse seitens der Schülerinnen und Schüler stieß. In der Folge hätten einige Schüler den Seniorennachmittag in Tiengen begleitet. Der besondere Dank der Vorsitzenden galt den Einsatzleiterinnen und Einsatzleitern, denen sie ein kleines Geschenk überreichte. Kassiererin Phung Tran verlas den Kassenbericht, wobei sie eine positive Bilanz ausweisen konnte.

Die Vorstandswahlen wurden von der Delegierten des katholischen Pfarrgemeinderates, Sabine Shaguolo, geleitet. Neu gewählt wurde Bernhard Scherer, der als stellvertretender Vorsitzender Klaus Bachmann ablöste. Auch Schriftführerin Gritt Schacht gab ihr Amt auf, die Nachfolge konnte aber noch nicht geklärt werden. „Das übernehmen künftig die übrigen Vorstandsmitglieder, nach dem rollierenden System“, so die Vorsitzende Gundi Vielhauer-Petroll. Ein wichtiges Ziel der Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen sei es, neue Mitglieder zu gewinnen, „wir sind für jeden Neuzugang dankbar“. Wichtig sei auch, die Zusammenarbeit mit benachbarten Vereinen zu intensivieren. Petra Thyen erklärte, sie freue sich, „dass auch in unserer Stadt die Nachbarschaftshilfe eingeführt wurde“. Im Namen der Stadt dankte sie dem Verein für die ehrenamtlich geleistete Hilfe.