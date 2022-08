von Jannic Hofmuth

Dass er mal in der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) landen würde, war eigentlich schon vor seiner Geburt klar. Denn, wenn David Lehr sagt: „Die DLRG ist meine Familie“, dann, weil in der Tat seine ganze Familie in der DLRG mitwirkt. Seine Eltern hätten sich schon bei der DLRG kennengelernt, erzählt der Einsatzleiter der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und auch seine jüngeren Brüder sind alle aktive Mitglieder.

„Ein guter Rettungsschwimmer zu sein, ist immer eine Einstellungsfrage“, sagt Lehr. Gerade, wer ein höheres Ziel anpeile, sollte sich seiner Sache schon sicher sein, hält er fest. Mit höheren Zielen ist zum Beispiel die Gruppe Einsatz gemeint, deren Leitung David Lehrs Aufgabe ist. „Die Gruppe Einsatz hat 30 Mitglieder. Das sind die Lebensretter, die im Ernstfall ausrücken. Diese Mitglieder werden Strömungsretter genannt“, erzählt der Einsatzleiter.

Die Strömungsretter kommen zum Einsatz, wenn Menschen auf dem Rhein in Not geraten, wie vor Kurzem ein Rheinschwimmer bei Ettikon.

Ausbildung zum Strömungsretter

Die Ausbildung sei sowohl in ihren Voraussetzungen als auch in ihrer Durchführung sehr anspruchsvoll. „Neben der Grundausbildung in der Wasserrettung ist zur Ausbildung zum Strömungsretter das Rettungsschwimmabzeichen Silber und eine Sanitätsausbildung A erforderlich.“

Kern der Ausbildung sei die Eigenschaften von stark strömenden Flüssen richtig einzuschätzen und zum eigenen Vorteil zu nutzen. „Das Wasser muss immer für mich arbeiten, denn wenn es gegen mich arbeitet, habe ich verloren“, beschreibt der Einsatzleiter die Risiken in fließenden Gewässern. „Außerdem ist es wichtig, möglichst viel Energie zu sparen“, fährt er fort.

Auch müsse man sich den Konsequenzen bewusst sein, die die Entscheidung, Strömungsretter zu werden, mit sich zieht. „Wir müssen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen und einsatzbereit sein“, sagt David Lehr.

Mitgliedschaft in der DLRG

Natürlich könne man auch eine wichtige Rolle in der DLRG übernehmen ohne eine so ambitionierte Laufbahn einzuschlagen. „Wir sind ein privat finanzierter Verein und deshalb jedes Mitglied froh“, sagt David Lehr und weiter: „Wir finanzieren uns hauptsächlich über die Schwimmkurse, die wir anbieten und über die Mitgliederbeiträge.“

Die DLRG Waldshut-Tiengen leistet aber auch einen wichtigen Beitrag für die Freibäder in der Doppelstadt. An den Wochenenden unterstützen die Mitglieder ehrenamtlich die Fachangestellten bei der Aufsicht des Badebetriebs.

Die Jugend der DLRG sei schon immer sehr stark gewesen und mache in der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen ungefähr die Hälfte der aktuellen 500 Mitglieder aus. „Aber natürlich ist immer die Frage, wer dann nach dem Abschluss überhaupt hier bleibt und weitermacht. In manchen Jahrgängen erleben wir, dass sich kleine Gruppen formen, die sich gemeinsam hochziehen und in anderen Fällen sehen die jungen Leute eben die große, weite Welt und kommen nicht mehr zurück“, erklärt Lehr.

Daher seine abschließende Botschaft: „In der DLRG Ortsgruppe Waldshut-Tiengen ist jeder herzlich Willkommen und, wer ein kleines bisschen wasseraffin ist, der kann bei uns eine ganze Menge Spaß.“