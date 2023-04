Hässlich und unhygienisch ist die illegale Müllablage. Nach Ostern gibt es wieder einige Problemzonen in Tiengen. Aber wie will die Stadt die Probleme lösen?

Übervolle Mülltonnen an öffentlichen Plätzen, säckeweise Hausmüll, der teils ringsum die an Mülleimern abgelagert wurden, und Berge von Kleidung vor Altkleidercontainern in Tiengen: Dieser Anblick bot sich nicht zuletzt nach den Osterfeiertagen.