Leuchtende Kinderaugen zum Fest der Liebe sind der schönste Dank für die Mitglieder des Kiwanis Club Waldshut-Tiengen und der Wirtschaftsjunioren Hochrhein. Sie haben mit ihrer gemeinsamen Weihnachtswunschaktionen wieder zahlreiche bedürftige Familien in Tiengen unterstützt.

Seit 2011 organisieren die beiden Clubs in der Vorweihnachtszeit die Charity-Aktion, die Kindern zu Weihnachten einen Wunsch erfüllt. „Dank der großen Unterstützung aus der Bevölkerung konnten wir auch in diesem Jahr wieder 80 Kinderwünsche wahr werden lassen“, berichtet der Projektverantwortliche Toni Elbert, der die Aktion ins Leben gerufen hat.

Die Aktion Damit in Tiengen alle Kinder eine fröhliche Bescherung erleben, haben der Kiwanis Club und die Wirtschaftsjunioren vor zwölf Jahren die Wunschaktion ins Leben gerufen. Diese unterstützt die Familien, indem sie mit Hilfe zahlreicher Stadtbesucher, Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllt. Seit 2011 wurden mit dieser Aktion beinahe 900 Wünsche erfüllt.

An einem Tannenbaum in der Tiengener Innenstadt wurden am Samstag vor dem ersten Advent Kinderwünsche im Wert von jeweils 25 Euro an Bürger und Stadtbesucher symbolisch über eine Spende verkauft. „Bereits nach kurzer Zeit hatten sich für alle Wünsche hilfsbereite Menschen gefunden, die das Projekt gerne unterstützen, um Kindern eine Freude zu bereiten“, sagt Elbert erfreut.

„Die Besucher an unserem Stand schätzen dabei, dass die Hilfe in der Region bleibt und die Spende auch wirklich ankommt. Das können wir garantieren und ich glaube, das ist auch das Besondere an unserer Aktion. Bei uns kommt jede Spende in voller Höhe bei den Kindern an. Wir müssen für unsere Aktion keine Infrastruktur finanzieren und verteilen die Geschenke persönlich in den Familien. Wir bieten den organisatorischen Rahmen, um bedürftige Menschen und Spendenwillige zusammenzubringen.“

Große Spendenbereitschaft in schwieriger Zeit

Gerade in dieser schwierigen Zeit sei die Bereitschaft für Menschen zu spenden, die es derzeit nicht leicht haben, besonders groß gewesen. „Der Krieg erschüttert die Menschen nachhaltig, dass ist deutlich zu spüren und erhöht nicht nur die Spendenhäufigkeit, sondern auch die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten, um andere zu unterstützen“, berichtet Kiwanis-Präsident Hansjörg Boller.

Auch die örtlichen Unternehmen seien hilfsbereit, indem sie beispielsweise dazuzahlen, wenn ein Wunsch den Betrag von 25 Euro übersteigt. „Das haben wir ziemlich oft, denn gerade Wintersachen sind in diesem Preissegment oft teurer“, erklärt Nicole Gut, die in diesem Jahr viele der Kleiderwünsche eingekauft und verpackt hat.

Über regelmäßige Firmenspenden für das Projekt dürfen sich die Clubs ebenfalls freuen. „So sind wir immer in der Lage alle Wünsche zu erfüllen, selbst wenn sich einmal nicht genügend Spender finden sollten“, betont Hansjürgen Boller.

Unterstützung für den Weihnachtsmann

Die Organisatoren selbst besorgten die Geschenke, die sich nach und nach im Lager des City-Kaufhauses stapelten. Am vergangenen Samstag trafen sich Mitglieder beider Clubs, um die Geschenke persönlich an die Familien zu verteilen.

Die Helfer freuten sich darauf, den Weihnachtsmann an diesem Tag zu unterstützen, und die Kinder persönlich zu bescheren. „Wir sind froh, dass wir Familien helfen können, die finanziell nicht in der Lage sind, die Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen. Und es ist schön, dass es so viele Menschen gibt, die anderen eine Freude bereiten möchten. Mit unserer Aktion bringen wir beide zusammen und beide haben bei der Aktion wirklich Freude“, erklärt Hansjürgen Boller.

Damit die Geschenke auch dort ankommen, wo sie benötigt werden, arbeiten die beiden Clubs eng mit dem Jobcenter zusammen. Dort werden die Adressen bedürftiger Familien ermittelt, die dann direkt vom Amt ein Anschreiben mit beiliegendem Wunschzettel erhalten.

„So bleibt die Anonymität der Familien gewahrt. Wir bekommen dann lediglich die Wünsche mit den Anschriften übermittelt, damit wir die Geschenke auch überbringen können“, erklärt Toni Elbert, der mit Unterstützung eines Projekt-Komitees alle wichtigen Fäden zieht.

Wünsche haben sich verändert

Die Kinderwünsche sind vielfältig, aber eines hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert: „Es stehen viel mehr praktische Dinge auf den Wunschzetteln.

Früher wünschte sich mehr als die Hälfte der Kinder Spielsachen, heute machen Kleider und Schuhe zwei Drittel der Wünsche aus. „Für uns ist die Weihnachtswunschaktion eine echte Herzensangelegenheit, die wir auch weiterführen möchten“, betont Nicole Gut.

„Es ist einfach schön, helfen zu können und die Freude der Kinder und der Familien zu erleben, wenn wir mit den Päckchen vor der Haustüre stehen. Denn kein Kind soll an Weihnachten ohne Geschenk sein – dafür werden wir uns auch in den nächsten Jahren einsetzen“, fügt sie hinzu.