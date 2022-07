Vier zehnte Klassen der Realschule Tiengen haben ihre Zeugnisse erhalten. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnte wieder eine gemeinsame Abschlussfeier ausgerichtet werden, wie die Realschule in einer Pressemitteilung schreibt. Ganze 45 Prozent der Abschlussschüler schließen mit einem Lob oder Preis die Schule ab. Anna Knab schafft als Schulbeste den Traum-Durchschnitt 1,0.

Eröffnet wurde die Feier mit einem Gesangsbeitrag der Schüler selbst, anschließend folgten die Grußworte des Schulleiters Hans-Martin Bratzel. Unter dem Motto „Das Leben ist wie ein Buch, endet ein Kapitel, beginnt ein neues“ erinnerte er in seiner Rede an die verschiedenen Kapitel im Leben der Schüler. Er erklärte, wer alles Anteil an ihrem Erfolg hat und, dass sie den größten Anteil selbst geschafft haben.

Bratzel lobte die insgesamt 45 Prozent der Absolventen, die mit Lob und Preis die Schule abschlossen haben und erinnerte daran, wie seinerzeit der Tag der offenen Tür stattgefunden hatte und wie die Schüler anschließend in die Klasse 5 starteten.

Die Gesamte Abschlussstufe der Realschule Tiengen. | Bild: Realschule Tiengen

Der Schulleiter ging auch auf die schwierigere Corona-Zeit ein und betonte, wie viel Engagement die Schüler mitgebracht haben, um auch diese Zeit zu meistern. Dafür wurden sie belohnt – mit großartigen Noten und schönen Abschlussaktionen wie der Abschlussfahrt nach Berlin. Und nun folge ein weiteres Kapitel, wofür er den Abschlussschülern nur das Beste wünschte.

Abschließend bedankte sich Hans-Martin Bratzel bei den Eltern, den Lehrern, dem Hausteam der Realschule Tiengen sowie beim Schulleitungsteam Susanne Pfau und Stefan Rehm sowie bei der Sekretärin Tanja Schöppl, ohne die die Erfolge der Schüler so nicht möglich gewesen wären.

Lobe und Preise Diese Schüler erhalten ein Lob: Kayleigh Albiez, Tim Ebner, Paula Gantert, Yannic Jehle, Rebecca Stieber, Awaz Almtoo, Avesta Karababa, Sina Nautascher, Lucia Marlena Noetzel, Alina Scharrer, Mara Tabea Berndt, Fabio Antonia Cortese, Michelle Culotta, Melinda Isabelle Gernhardt, Raphael Geyer, Laurin Greuter, Hannah Manz, Jonas Vögele und Anouk Wiedner.



Einen Preis bekommen: Jamie Beiser, Til Ebner, Finn Graf, Lara Harnau, Lea Wähler, Lea Böhler, Lena Ebner, Jonas Herzog, Valeria Jehle, Robin Maier, Berat Tasöz, Lea Alina Gasparini, Donika Murati, Samantha Padilla Rodriguez, Yannik Ebel, Jakob Ebner, Lukas Eisele, Jula Sophie Gramann, Paulina Steinle, Rozerin Tosun, Nick Vojisavljevic, Franziska von Roth, Marisa Walther, Fenja Grewing, Mareike Schätz, Nora Rebholz, Loreen Blattert, Elina Jäger, Damaris Banholzer, Pia Tröndle und Anna Knab.

Nachdem die Jazz-Tanz-AG zum Lied „Uptown Funk“ auftrat, folgte die Abschlussrede von Schülersprecherin Sofia Klein. Sie erinnerte sich an das Miteinander in der Schule und bedankte sich vor allem beim Hausteam für die immer großartige Unterstützung der Schüler. Sei es bei der Abschlussaktion der Abschlussklassen oder bei anderen Aktionen – das gesamte Team sei immer da gewesen und habe die Schüler unterstützt. Sie erinnerte sich in ihrer Rede auch an die Abschlussfahrt nach Berlin, die in diesem Jahr endlich wieder stattfinden durfte.

Astrid Nikeleit richtete als Elternbeiratsvorsitzende ebenfalls ein paar warme Worte an die Absolventen. Sie lobte, welches Durchhaltevermögen die Schüler an den Tag gebracht haben und bedankt sich vor allem bei den Lehrern für ihr Engagement den Schülern gegenüber.

Nach der Zeugnisvergabe erfolgten Danksagungen und vor allem die Verleihung des Sozialpreises. Dieser wurde in diesem Jahr von Carmen Kleemann, der Vorsitzenden des Fördervereins der Realschule Tiengen, an Marvin Kögel und Jonas Herzog aus der Klasse 10d verliehen. Die beiden beteiligten sich in ihrer Realschulzeit stets aktiv bei den Schulsanitätern, opferten viel Zeit dafür und engagierten sich darüber hinaus in der Schülerfirma „reality school time“.

Die Schülerfirma erstellt Videos für Schulen, in denen sie sich vorstellen können. So entstand auch das Video über die Realschule Tiengen, das laut Mitteilung sehr gut bei den vierten Klassen ankam und einen großartigen Eindruck über die Schule vermittelt.

Nach dem Sozialpreis bedanken sich die SMV-Lehrer Désirée Willmann und Philipp Ebel bei den Klassensprechern der zehnten Klassen, und Annette Schmidt richtet einige Wort an die zahlreichen Schulsanitäter, die in diesem Jahr die Schule verlassen. Sie alle zeichne ein großartiges Engagement für die Schule und ihre Mitmenschen aus, und sie wurden vom Publikum freudig bejubelt.

Nach einem letzten Lied durch die Schulband verabschiedet Rektor Hans-Martin Bratzel mit ein paar Abschiedsworten die Realschüler in das neue Kapitel ihres Lebens. Symbolisch ließen die einzelnen Klassen Luftballons zum Himmel steigen und schlossen das Kapitel „Realschule Tiengen“ mit einer schönen Feier.