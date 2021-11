von Susanne Schleinzer-Bilal

Neue Pfade beschritten hat die Bezirkssynode in der evangelischen Versöhnungskirche Waldshut. Die Andacht stand unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“. Das Thema „Kirche nach Corona“ wurde in einem sogenannten „World Café“ (Austausch über Themen in wechselnden Kleingruppen) bearbeitet.

Der Kirchenbezirk Der evangelische Kirchenbezirk Hochrhein umfasst die 17 evangelischen Kirchengemeinden im Landkreis Waldshut. Vertreten werden dabei circa 26.000 evangelische Christen. Die Leitung des Kirchenbezirks hat Dekanin Christiane Vogel zusammen mit dem Bezirkskirchenrat (Leitung Christiane Vogel) und der Bezirkssynode (Leitung Felix Lohrer) inne.

Erarbeitet worden war das Konzept in einer Gruppe, federführend war Pfarrerin Andrea Kaiser, die Moderation haben Jugendliche aus dem Kirchenbezirk Hochrhein übernommen. Positiv war das Echo auf diese Form der Synode. „Wir wollten uns mit den Menschen konfrontieren, denen wir die Kirche übergeben“, erklärte der Leiter der Bezirkssynode, Felix Lohrer. „Es war ein hoffnungsvoller Dialog“, fasste er zusammen, „die jungen Menschen finden es gut, wenn ihre Ideen wahrgenommen werden.“

Einen regen Austausch gab es bereits bei der ersten Frage: „Welche Einsichten hast du in der Pandemie gewonnen, was ist jetzt wichtig?“ Der Öffentlichkeitsbeauftragte Karl-Wilhelm Frommeyer bedauerte die geringen Kontakte innerhalb der Gemeinde. Pfarrer Thomas Kaiser erklärte: „Ich wurde oft gefragt, ob die Pandemie eine Geißel Gottes ist.“ Dekanin Vogel sah die Rolle und die Herausforderung der Kirche, der Einsamkeit der Menschen in der Pandemie etwas entgegenzusetzen. Die Moderatoren ergänzten, sie hätten erkannt, wie wichtig persönliche Kontakte seien, oder die wahren Freunde zu erkennen.

„Was können, wollen oder müssen wir zurücklassen?“ Das war die zweite Frage. Althergebrachte Rituale, könne man zurücklassen, manches könne man neu entdecken, fand Pfarrerin Susanne Ilgner. „Jetzt sind wir gezwungen, etwas zurückzulassen, aber ich sehe die Pandemie auch als Chance, etwas Neues zu entdecken“, so Vogel.

„Kirche nach Corona, was ist dein erster Schritt, wo schlägt dein Herz?“ Auch bei dieser Frage sprudelten die Teilnehmer vor Ideen. „Kontakte pflegen, Gemeindemitglieder wieder zurückzuholen, die Jugendlichen wieder stärker einbinden in die Kirchenarbeit“, war man sich einig. Was wünschen sich eigentlich die Jugendlichen von einer Kirche nach Corona? Konstantin Ilg wünscht sich weiterhin viele Angebote, so wie jetzt auch. Hanna Hüttemann sprach sich für gemütliche, jugendgemäße Orte zum Treffen aus.

Neues aus der Landessynode gab es dann von Dekanin Christiane Vogel. „In Zukunft wird es weniger Personal und weniger Gebäude geben“, fasste sie die anstehenden Entwicklungen zusammen. Ein Höhepunkt sei das Gespräch mit Winfried Kretschmann gewesen für den die Kirchen „ die Stützen der Demokratie“ seien.