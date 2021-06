von Ursula Freudig

Frau Klotz-Birk, gehen Sie mit dem berühmten lachenden und weinenden Auge in den Ruhestand?

Nein, ich gehe ohne ein weinendes Auge. Es ist ein wunderschönes Gefühl, auf so viele Jahre zurückzublicken, in denen wir gemeinsam die Beratungsstelle aufgebaut haben. Ich freue mich darüber, was ich geben konnte und sage danke dafür, was ich von so vielen Menschen bekommen und gelernt habe: Den Kollegen, unseren Sekretärinnen, den ehrenamtlichen Helfern, dem Landkreis, der einen großen Anteil an der Finanzierung der Fachstelle hat, unserem Träger, dem Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation und natürlich den Patienten und ihren Angehörigen, die mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Ich danke auch meiner Familie, die mich immer unterstützt hat. Es war eine erfüllende Zeit.

Nach einer so langen Zeit nimmt man viele Erinnerungen mit – haben Sie viele Schicksale kennengelernt, die Sie nie vergessen werden?

Ja, ich habe viele Schicksale kennengelernt, die mir nahe gegangen sind, darunter auch Menschen, die Suizid begangen haben oder an Alkohol gestorben sind. Aber ich habe auch viele erlebt, die ihr Leben in die Hand genommen haben, die gelernt haben, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen, um ihr Leben ohne Alkohol zu bewältigen, die dadurch stark geworden sind, denen „seelische Muskeln“ gewachsen sind. Ein Leben ohne Alkohol ist wie eine Neugeburt, wenn man dabei geholfen hat, fühlt man sich ein bisschen wie eine Hebamme.

Zur Person Roswitha Klotz-Birk (65) wurde in Neuburg an der Donau (Bayern) geboren und studierte in Eichstätt Sozialpädagogik. 1979 kam sie nach Waldshut, um ihre erste Stelle bei der Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenabhängige, heutige Fachstelle Sucht, anzutreten. Sie war dort in allen Bereichen von der Beratung über Behandlung bis zur Präventionsarbeit zuständig und ging auch einige Jahre in die Vollzugsanstalt, um dort mit Alkohol- und Drogenabhängigen zu arbeiten. 2014 übernahm sie die Leitung der Fachstelle Sucht und gab diese 2020 an Jonas Firnkes ab. Aktuell arbeitet sie als Therapeutin in der Nachsorge. Am 31. Juli 2021 geht Roswitha Klotz-Birk nach über 42-jähriger Tätigkeit in der Fachstelle Sucht in den Ruhestand. Danach wird sie ehrenamtlich in der christlichen Suchtkrankenhilfe arbeiten und die Waldshuter Blaukreuz-Selbsthilfegruppe leiten. Roswitha Klotz-Birk hat eine Tochter, eine Enkelin und wohnt in Tiengen. Ihre Hobbys sind Gartenarbeit, Marmelade einkochen, Fahrrad fahren, schwimmen, laufen und Kultur.

Was halten Sie von dem neuen Ansatz, kontrolliertes Trinken statt Abstinenz?

Der Mensch ist ewig auf der Suche nach Sinn, am Alkohol scheitert diese Suche oft. Abstinenz hat das Ziel, dass man für sich und sein Leben wieder Sinn findet. Nach meiner Erfahrung kann ein Alkoholkranker ohne die Entscheidung zur Abstinenz nicht glücklich werden. Außerdem steht das sogenannte „Suchtgedächtnis“ einem kontrollierten Trinkverhalten entgegen. Trotzdem ist ein Rückfall kein Untergang, es geht darum, dann wieder aufzustehen und weiter zu gehen.

Stichwort Vertrauen – ist das elementar für jeden, der Suchtkranken hilft?

Ja. Es war ein großer Vorteil für mich und die Patienten, dass ich über vier Jahrzehnte in der gleichen Stelle war, so konnte viel Vertrauen aufgebaut werden. Zu einigen habe ich heute noch Kontakt. Wenn Menschen sich öffnen und man an ihrem Leben teilhaben darf, dann begreift man sie, respektiert und mag sie. Suchtkranke sind oft sehr feinfühlige Menschen, die Sucht verändert sie, aber es sind dennoch oft tolle Persönlichkeiten, die ihren Weg wiederfinden können. Natürlich gibt es Unterschiede. Manche erreicht man auch nicht.

Wenn Sie zurückblicken – welche großen Veränderungen haben Sie erlebt?

Früher hatten wir vor allem Alkohol-kranke in der chronischen Phase, das heißt: Sie brauchten den Alkohol zum Leben. Heute hat man früher Kontakt zu den Betreffenden, beispielsweise im Rahmen der Prävention oder durch Angehörige, die rechtzeitig reagieren. Die Gesellschaft ist generell sensibilisiert worden. Natürlich haben sich auch die „Suchtmittel“ geändert. Alkohol war früher vorrangig Bier, Wein, Sekt – heute gehören auch harte Sachen wie Schnaps und Wodka dazu und neue Abhängigkeiten wie Spiel- oder Internetsucht sind hinzugekommen. Und wie überall, hat auch in der Suchtberatung die Bürokratie zugenommen. Das geht auf Kosten der Gespräche. Früher waren deutlich mehr Gespräche möglich als heute und die einzelnen Gruppen sind bereits am späten Nachmittag und nicht erst wie früher abends.

Sie sagten nichts über die Akzeptanz von Alkoholkranken, ist die nicht größer geworden?

Alkoholsucht wird immer noch von vielen nicht so richtig als Krankheit anerkannt, oft ist es auch für die Betroffen selbst schwer, sich einzugestehen, dass sie krank sind. Niemand, der täglich Alkohol trinkt, weiß, ob er nicht eines Tages suchtkrank wird. Jeder sollte sich bewusst machen, dass man nur sehr kleine Mengen ohne Risiko trinken kann, zum Beispiel wären zwei Flaschen Bier an vier Abenden die Woche eher unbedenklich. Bei Frauen ist es die Hälfte. Und drei Tage in der Woche sollte man ganz auf Alkohol verzichten, damit keine Gewohnheit entsteht und man sollte nie trinken, wenn es einem schlecht geht.

Wird Ihrer Erfahrung nach von staatlicher Seite genügend getan, um Beratungsstellen zu unterstützen?

Suchtberatung ist allgemein zu schlecht finanziert. Jeder Landkreis bestimmt selbst, wie viel er bezahlt. Ein so wichtiges Thema sollte aber durch Gesetze geregelt sein. Würde zum Beispiel ein Arzt eine Überweisung wie bei der Physiotherapie ausstellen, würde die Krankheit auch eher akzeptiert werden. 1968 hat das Bundessozialgericht die Alkoholkrankheit anerkannt, so konnte die Suchtberatung aufgebaut werden, aber finanziell fehlen klare gesetzliche Regelungen.

Warum wird Ihrer Erfahrung nach überhaupt so viel Alkohol getrunken?

Alkohol ist eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Die Männer trinken zunächst eher aus Gewohnheit, Frauen des Öfteren, wenn sie Probleme haben, bei ihnen hat es seelische Bedeutung. Anfangs stimmt das Trinken positiv und macht glücklich, dann kommt plötzlich ein Knick. Was man durch den Alkohol erreichen will, zum Beispiel Geselligkeit, ändert sich ins Gegenteil, man wird einsam. Oder man kann anfangs noch viel leisten und irgendwann geht gar nichts mehr. Alkohol zerstört die Persönlichkeit und Familien. Von einer Sucht ist der Mensch als Ganzes betroffen und alle Bereiche, in denen er sich bewegt wie Arbeit und Straßenverkehr. Das macht es so schwierig. Besonders gefährdet sind Menschen aus belasteten Familien. Für Kinder suchtkranker Eltern ist die Gefahr groß, auch süchtig zu werden oder sich einen Partner zu suchen, der es ist.

Sie sagten vorhin, Prävention hat heute einen höheren Stellenwert als früher. Wo fängt sie an?

Bei der Kommunikation, sie ist das und A und O und fängt in den Familien an. Wenn man dort miteinander spricht und so lernt, sich mitzuteilen und über seine Gefühle zu reden, hat man eine gute präventive Grundlage. Es braucht freundschaftlichen, offenen und persönlichen Austausch, keine Chatgruppe kann das ersetzen. Und natürlich sollte man bewusst darauf achten, wie viel Alkohol man wie oft trinkt.

Sind Sie selbst ein geselliger, kommunikativer Mensch und haben Sie selbst auch Ihre Erfahrungen mit Alkohol gemacht?

Ich pflege bewusst Familie, Freundschaften und Bekanntschaften. Dies macht mich glücklich und zufrieden. Ich rate jedem, das zu tun und nicht zu spät damit anzufangen. Und ja, ich habe persönliche Erfahrungen mit Alkohol gemacht, mein erster Mann J. K. Davidenko ist mit 28 Jahren an Folgeerkrankungen des Alkohols verstorben. Seit dieser Zeit lebe ich selbst abstinent, 45 Jahre sind das jetzt.

Die Blaukreuz-Selbsthilfegruppe, die Sie ehrenamtlich leiten werden, ist christlich orientiert – kann der Glaube helfen, Suchterkrankungen zu überwinden und abstinent zu bleiben?

Ich selbst schöpfe Kraft aus dem Glauben, er ist mein Lebensmotor. Ich habe den Glauben auch bewusst in meine Arbeit eingebracht mit dem Ziel, die Abstinenz zu stabilisieren. Ein gläubiger Suchtkranker hat neben dem therapeutischen, ein zweites Standbein. Er weiß, dass er aufgehoben und angenommen ist. Dies kann das Selbstwertgefühl stärken, was ein großes Ziel einer Therapie ist.

Gibt es neben der Blaukreuz-Gruppe noch andere Dinge, die Sie nach Ihrem Ruhestand in Angriff nehmen?

Mein erster Mann wäre im Herbst 70 Jahre alt geworden. Er war künstle-risch tätig und hat in seinen Arbeiten die ganze Verzweiflung der Sucht ausgedrückt. Mit dem Beginn der Blaukreuz-Gruppe, habe ich eine Möglichkeit, in der evangelischen Kirche in Waldshut Linolschnitte und Zeichnungen von ihm auszustellen.