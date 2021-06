von Tina Prause

Herr Eckert, Sie haben im vergangenen Jahr Ihre Ausbildung als Erzieher abgeschlossen. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie zu der Entscheidung kamen, diesen Berufsweg einzuschlagen?

Daran erinnere ich mich gerne zurück. Ich konnte in einem zweiwöchigen Praktikum Einblicke in die pädagogische Arbeit erhalten. In diesen zwei Wochen begriff ich, dass ich eine Vorbildfunktion gegenüber den Kindern habe und durch mein Handeln einen unterstützenden Einfluss auf das Lernen der Kinder habe. Infolgedessen war mein Interesse geweckt und ich wollte mehr über die Pädagogik und die verbundene Arbeit mit Kindern erfahren.

Was hat den Beruf des Erziehers für Sie so interessant gemacht?

Das theoretisch erlangte pädagogische Wissen von der Schule direkt in der Praxis umzusetzen, fand und finde ich noch heute sehr spannend. Es ist immer wieder spannend erleben zu können, wie man Kinder bei ihrer Entwicklung unterstützen kann.

Wie hat Ihr Umfeld damals auf den Berufswunsch reagiert?

Meine Eltern standen meiner Berufswahl sehr offen gegenüber und haben mich immer unterstützt. Meine Freunde fanden es spannend, dass ich einen solchen Beruf ausüben möchte. Denn ich war der Einzige in meinem Freundeskreis, welcher keinen klassischen Handwerkerberuf ausüben wollte. Ein paar einzelne Personen, gerade aus der älteren Generation, hielten an alten Gewohnheitsmustern fest und sahen meinen Berufswunsch als hinderlich für mein späteres Leben an.

Wie war das Feedback aus den Kindergärten?

Das Feedback aus den Kindergärten war immer positiv und motivierend. Die Erzieherinnen fanden es prima, dass ich als Mann diesen Beruf erlernen möchte. Nicht selten hörte man männliche Vorbilder fehlen im Kindergarten oder ähnliches.

Was ist Ihrer Meinung nach ganz klar ein Vorteil für Männer in diesem Beruf?

Für mich gibt es keine Vorteile. Ich empfinde es als essenziell Frau und Mann als gleich stark anzusehen. Jeder bringt seine individuellen Kompetenzen mit und bereichert so das Team. Für die Kinder ergibt sich eine größere Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit Geschlechterbildern und Rollenvorstellungen in dem Kindergarten.

Praktische Ausbildung und Berufsschule in einem Beruf, der zumindest hier fast ausschließlich von Frauen ausgeübt wird. Wie haben Sie die Zeit und das Miteinander empfunden?

Ich habe die Zeit in meiner Ausbildung als sehr harmonisch empfunden, weil durch einen ständigen Austausch, zwischen Lehrer/innen, Mitschüler/innen und Arbeitskolleg/innen viele Erfahrungen mitgeteilt wurden und man sich so im eigenen Verhalten regelmäßig reflektieren konnte.

Zur Person Niklas Eckert ist 21 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Familie in Albbruck. Mit 17 begann er eine Ausbildung als Staatlich anerkannter Erzieher, die er im Juli 2020 erfolgreich abschloss. Er arbeitet im Kindergarten St. Christophorus in Waldshut. Er ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.

Gibt es irgendeinen besonderen Moment während Ihrer Ausbildung, an den Sie sich immer wieder gerne erinnern?

Das war kein Moment sondern eher ein besonderes Kind, das jeden Morgen beim Ankommen den Kontakt mit mir gesucht hat und mir auch jeden Morgen „Ich mag dich“ gesagt hat. Das macht einen glücklich und zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. So geht es mir heute noch, wenn ich daran denke.

Die Kindertagesstätten bieten heute eine Vielzahl an kreativen Angeboten an. Gibt es etwas, auf das Sie sich spezialisiert haben oder sich spezialisieren möchten?

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, dem man heute durch persönliche Lebensumstände zuhause und vielleicht eingeschränkte Wohnsituationen nicht immer so gerecht wird, wie es sein sollte. Ich habe meine Prüfungsarbeit über das Thema Bewegungsbaustelle geschrieben, mich in dieses Thema eingelesen und einiges erarbeitet. Kurz gesagt geht es darum, dass Kinder verschiedene Materialien geboten bekommen. Die Kinder können sie eigenständig nutzen und daraus etwas bauen, mit den Materialien experimentieren und dabei wichtige Erfahrungen sammeln. Das ist etwas, was mich interessiert und was ich auch gerne zukünftig anbieten würde.

Was macht Ihnen heute, nach dem Berufsabschluss am meisten Spaß an der Arbeit? Hat sich da im Laufe der Ausbildung oder im Hinblick auf Ihre Sichtweise vor der Ausbildung, etwas verändert?

An dieser Stelle bereitet mir sehr viel Freude jedes einzelne Kind dabei zu beobachten und zu begleiten, wie es im Spiel inwendig lernt. Damit meine ich, dass die Kinder in ihrem Tun, sich ständig ausprobieren und wichtige Erfahrungen sammeln. Meine Sichtweise im Hinblick auf den Beruf als Erzieher hat sich während der Ausbildung nicht geändert, sondern meine Sichtweise hat sich noch mehr gefestigt. Ich kann mein erlangtes pädagogisches Wissen teilen und jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung unterstützen.

Was denken Sie, warum entscheiden sich so wenig Männer für diesen Beruf?

Einen Grund hierfür sehe ich, dass viele keine langfristigen Aufstiegs-, Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten sehen und daher den Beruf als zu monoton ansehen. Als weiteren Grund sehe ich das Gehalt. Für mich ist das aktuell noch nicht so ein Thema aber etwas in die Zukunft gedacht, ist es sicher schwer mit dem klassischen Gehalt eine Familie zu finanzieren.

Wie könnte man das ändern? Und – sollte man es ändern?

Es sollte die Möglichkeit bestehen, mehr und ausführlichere Einblicke durch Praktika zu erhalten. Nicht nur an ein paar Tagen, sondern über mehrere Wochen hinweg, um sich ein genaues Bild von diesem Beruf erschließen zu können. Infoveranstaltungen könnten zu mehr Qualität führen, welche zu einer höheren Anerkennung und Wertschätzung des Berufsbildes beitragen. Zudem sollte es schon bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr eine festgelegte faire Vergütung geben.

Was sollte ich als Mann wissen, wenn ich mich für diesen Beruf entscheide?

Die Zugänge im Erzieherberuf sind vielfältig. Man kann nach der Ausbildung in unterschiedlichen pädagogischen Einrichtungen arbeiten (vom Krippenbereich bis hin zur Jugendarbeit). Das ermöglicht dann doch eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten in dem Beruf. Während der Ausbildung wird man merken, wie lernintensiv und vielfältig der Beruf als Erzieher ist und was man bewirken kann, wenn man sich mit Freude in seinem täglichen Tun wiedererkennt.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Gibt es neben dem aktuell noch besonderen Beruf auch ein besonderes Hobby?

Ich spiele seit ich ungefähr fünf Jahre alt war Fußball, tatsächlich auch immer noch im gleichen Verein. Gerne unternehme ich auch Städtereisen oder Wanderungen. Das sind auch Dinge, die die Kinder immer spannend finden, wenn ich davon erzähle. Und ich koche sehr gerne. Aktuell koche ich jeden Abend mit meiner Mutter zusammen für die ganze Familie.