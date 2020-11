von Tina Prause

Herr Neu, was macht für Sie den Reiz aus, zu schreiben?

Ich freue mich, wenn ich Menschen Geschichten erzählen darf. Und ich denke, das kann man am besten, wenn man diese zu Papier bringt, weil man damit einfach mehr Menschen erreicht. Außerdem empfinde ich es als sehr schön, mir Fantasiegeschichten auszudenken, um dann zu sehen, wie diese bei anderen ankommen. Und es war eine schöne Beschäftigung während meiner „Seefahrerzeit“ um den Stress, der an manchen Tagen entstand und vielleicht das Heimweh, das doch immer irgendwo im Hintergrund schlummerte, zu unterdrücken.

Tina Prause | Bild: privat

Können Sie sich noch erinnern, warum Sie begonnen haben, ein Kinderbuch zu schreiben?

Das erste Mal mit dem Gedanken für „Emilie im Tal der Vogelgeister“ befasst habe ich mich, als meine erste Enkeltochter geboren wurde. Sie war ein sogenanntes Frühchen, in der 25. Woche geboren, und lag lange in einem Brutkasten. Sie hatte erhebliche Schwierigkeiten, die ersten Wochen zu überstehen. Als dann alles in geordneten Bahnen lief, habe ich beschlossen, ihren bisherigen Lebens- oder Leidensweg in einem kleinen Büchlein für sie und für uns festzuhalten. Da inzwischen auch mein Sohn Vater einer Tochter geworden war, schlug meine Frau vor, ich sollte auch über Emilie, die zweite Enkeltochter, etwas schreiben. Das wurde dann eine kleine Fantasiegeschichte. Als letzten Satz in der Geschichte schrieb ich: „Und wie die Geschichte weiter geht, erzähle ich euch ein anderes Mal.“ Auf diesen Satz wurde ich tatsächlich immer wieder angesprochen, sodass ich mich entschlossen habe, ein weiteres Kinderbuch zu schreiben, dass aktuell in Arbeit ist.

Zur Person Eckard Neu (70) hat seine Kindheit bis 1962 in Tiengen verbracht und lebt heute im Norden Deutschlands. Nach seiner Ausbildung zum Fernmeldehandwerker erlangte er an der Seefahrtsschule in Lübeck sein Patent und fuhr dann als Funker für die Handelsmarine zur See. Dort begann er, Kurzgeschichten zu schreiben. Eckard Neu ist verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkelkinder.

Es soll ja noch nicht zu viel verraten werden, aber auch in dem neuen Buch geht es um das Fliegen. Woher kommt die Faszination?

Ich habe von meiner Frau einmal einen Gleitflug in den Schweizer Bergen geschenkt bekommen. Das war für mich so ein schönes Erlebnis, sodass ich dies sehr gerne öfter gemacht hätte. Leider war es mir nicht vergönnt, das zu wiederholen. Dieses Erlebnis hat mich aber nachhaltig inspiriert, sodass ich es immer wieder gerne in meine Geschichten aufnehme.

Sie haben durch Ihren Beruf in jungen Jahren als Funker der Marine viel von der Welt gesehen. Gibt es ein Land oder eine Region, die Ihnen besonders gefallen hat?

Sehr schön war es am Great Barrier Reef in Australien, oder in Singapur, aber auch in Indonesien oder in Südamerika. Ich möchte eigentlich gar kein Land oder einen Kontinent besonders hervorheben, denn eigentlich hat es mir überall gefallen. Man darf nicht vergessen, ich war jung und hatte die Chance, viel von der Welt zu sehen und überall gab es irgendetwas, was besonders schön oder aufregend war.

Haben Ihnen die Erlebnisse und das Gesehene während Ihrer Reisen bei der Entstehung von „Emilie im Tal der Vogelgeister“ geholfen?

Oh ja. Als ich begann, die Geschichte von Emilie und den Vogelgeistern zu schreiben, hatte ich sofort ein Bild von einem Erlebnis vor Augen, das ich in Südamerika hatte. Wir waren zu dritt mit einem französischen Fremdenlegionär auf einer Entdeckungsreise durch den Urwald in Französisch Guyana. Auf dem Weg dorthin hatten wir schon die Begegnung mit einer Klapperschlange, die auf dem Weg lag, gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe furchtbare Angst vor Schlangen. Kaum waren wir im Urwald, flogen mit wildem Geschrei (für mich riesige) Vögel aus den Bäumen. Ich hatte sofort das Gefühl, von Geistervögeln umgeben zu sein. Sie können sich vorstellen, dieser Ausflug hat sich bis heute eingeprägt und hat mich tatsächlich auch bei der Entstehung meines Buches inspiriert.

Wie hat Ihre Familie, die ja zum Großteil immer noch hier im Landkreis lebt, auf Ihre erste Veröffentlichung reagiert?

Sie waren sehr erstaunt. Ich hatte vorher niemandem erzählt, dass ich ein Kinderbuch schreibe. Lediglich meine Enkeltochter Emilie hatte das Manuskript schon einmal lesen dürfen. Auch meine Geschwister, die in Tiengen leben, wussten nichts davon und waren sehr erstaunt und erfreut darüber.

Sie haben einen Großteil Ihrer Kindheit in Tiengen verbracht. Ist es nach all dem Jahren immer noch ein Stück Heimat?

Auf jeden Fall. Ich habe meinen Bruder, der ein Computergeschäft in Tiengen betreibt, eine Zeit lang unterstützt und bin jeden Monat für circa eine Woche nach Tiengen gekommen und es war jedes Mal ein Zurückkommen in meine Heimat. Da inzwischen ja auch mein Sohn mit seiner Familie hier in der Gegend sesshaft geworden ist, habe ich natürlich noch einen Anlaufpunkt mehr.

Was gefällt Ihnen besonders am Hochrhein?

Naja, zuerst einmal diese schöne Landschaft. Ich genieße es, hier an der Wutach oder am Rhein spazieren zu gehen. Dazu kommt das (meist) schöne Wetter mit den angenehmen Temperaturen. Wir sind das im Norden ja nicht so gewohnt. Ich lebe an der Nordsee in der Nähe von Büsum und dort weht eigentlich immer ein rauer Wind. Obwohl, auch dort kann man ausgedehnte Spaziergänge am Strand machen und die Nordseeluft genießen.

Gibt es einen Teil im Buch, der inspiriert durch die Region hier, entstanden beziehungsweise beschrieben wurde?

Direkt hier nicht. Aber auf den häufigen Bahnfahrten nach Tiengen habe ich sehr oft am Buch gearbeitet, sodass man sagen kann, Tiengen ist auch ein wenig daran beteiligt. Zumal ich das Buch ja auch in erster Linie für meine Enkelin Emilie, die ja hier am Hochrhein lebt, geschrieben habe. Und wenn ich an meinen Gleitflug denke, den ich ja auch in der Nähe machen durfte, ist vielleicht viel mehr aus der Gegend im Buch vorhanden, als man zunächst annimmt.

Womit befassen Sie sich in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht schreiben?

Mein zweites großes Hobby neben dem Schreiben ist Golf spielen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass mich dieser Sport einmal so faszinieren würde. Und auch hier gibt es einen Bezug zu Tiengen. Im letzten Jahr saßen wir nach einer Golfrunde zusammen und tranken unser Bier. Einer der Kollegen verabschiedete sich und teilte uns mit, dass er demnächst nicht mehr so oft mit uns zusammen sitzen könnte, da er in den Süden umzieht. Auf meine Frage, wohin es denn geht, sagte er nur „Ach das ist so ein kleiner Ort an der Schweizer Grenze, den kennt hier sowieso keiner“ und meinte damit tatsächlich Tiengen. Er war dann sehr erstaunt, dass ich diesen Ort sogar sehr gut kannte. Vielleicht darf ich ihn ja auf diesem Weg einmal grüßen.