Bei einem Spaziergang durch die Kaiserstraße fällt auf, dass der Schäfer-Brunnen vor dem Oberen Tor nun schon seit etwas mehr als zwei Wochen eingezäunt ist. Der 30 Jahre alte Brunnen ist verkalkt und inzwischen undicht. Eine der Folgen: Der Brunnen verliert Wasser.

Die Firma Gero Keller erneuert derzeit die Fugen des Brunnens und Bodenplatten aus Naturwerkstein. Dies erläutern Tanja Schmid, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen und Thomas Schwarz, Geschäftsführer der Firma Schwarz GmbH und Co KG, auf Nachfrage.

Für die Säuberung und Sanierung des Schäfer-Brunnens wären zunächst 14 Tage eingeplant gewesen. Aufgrund der Witterung und der starken Regenfälle in den vergangenen Wochen, dauern die Sanierungsarbeiten nun aber länger als gedacht.

„Man kann nicht pauschal sagen, wie lange so eine Sanierung dauert. Das kommt auch immer ganz darauf an, was zu machen ist“, erläutert Schwarz. Das gleiche gelte für die Kostenfrage.

„Die Brunnen und ihre Pumpsysteme sind nun schon 30 Jahre alt. Ausbleibende Reinigungen, die zunehmend extremen Witterungsverhältnisse und Vandalismus hinterlassen auf Dauer ihre Spuren“, erläutert Thomas Schwarz die Gründe fpr die aufwendige Sanierung.

Diese Brunnen sind als nächstes dran

Nach dem Schäferbrunnen werden auch noch weitere Brunnen in der Waldshuter Innenstadt saniert: Der Rathausbrunnen und der Hexenplatz-Brunnen sind als nächstes an der Reihe. Auch der Osterbrunnen in Tiengen wird auf seine Qualitätsmerkmale überprüft werden.

Auch der Hexenplatz-Brunnen in der Wallstraße wird in diesem Jahr noch auf Qualitätsmerkmale überprüft. | Bild: Lesca Bölitz

Der Rathausbrunnen in Waldshut. Auch er zählt zu den Brunnen, die in diesem Jahr saniert werden sollen. | Bild: lesca bölitz