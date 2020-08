Ähnliche Sanierungen hat es in diesem B 34-Abschnitt schon Anfang der 1990er-Jahre und zuletzt 2006 gegeben. Deren Nachhaltigkeit fiel aber unerwartet kurz aus: Nach wenigen Monaten rumpelten die Autos wieder über die Gullys, als wär‘ nix gewesen (von einer solchen Halbwertszeit träumt man in Leibstadt und Beznau noch heute...).

Man fragt sich, warum es auf einem knapp 400 Meter kurzen Straßenstück überhaupt 18 Schachtdeckel braucht – – – und rätselt, warum die auch noch geradezu aufreizend willkürlich platziert sind: mal direkt am Straßenrand, mal einen Meter und mehr in der Fahrbahn. Und dann gibt es Schacht-Duos, die dicht an dicht liegen. Die Folge: Slalom-Fahrt auf kerzengerader Straße!

Verschiedene Schacht-Systeme

Das Straßenbauamt begründet die Gully-Vielfalt damit, dass in diesem Straßenabschnitt nicht nur eigene Schächte zum Abfluss des Regenwassers existieren, sondern auch solche der Stadtwerke Waldshut-Tiengen für die Trinkwasser-Versorgung. Der Gully-Wirrwarr ergebe sich aus den unterschiedlichen Leitungs-Führungen...

Neidvoller Blick in die Schweiz

Man blickt neidvoll in die Schweiz. Eine derart rumpelige Fahrt über Kanaldeckel wie auf dem B 34-Abschnitt in Waldshut wird einem auf keiner Kantonsstraße zugemutet. Dabei ist die Schweiz kein weißer Fleck in Sachen Lkw-Verkehr. Aber offenbar haben die Straßenbauer dort die Sache mit den Schachtdeckeln viel besser im Griff (wär auch mal ein Fall für die Hochrhein-Kommission!). Wir dürfen gespannt sein, wie es diesmal um die Nachhaltigkeit der Gully-Sanierung bestellt ist. Ich bin mal optimistisch und bemühe in guter Germanisten-Tradition ein Kafka-Zitat: Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis – vielleicht ist ja keines da...