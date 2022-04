von Ursula Freudig und Vanessa Amann

Die frohe Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu Christi lebt – auch oder gerade in Zeiten, in denen Zuversicht und Freude nicht leicht fallen. Diese Botschaft wurde nach dem Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz am Karfreitag in den Kirchen an den Ostertagen vermittelt. Wie immer brannten in der Osternacht Osterfeuer vor den Kirchen als Symbol für das Licht, das der Auferstandene ins Dunkel der Welt gebracht hat.

Ostern in der Kirche Ostern gilt – sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche – als das höchste Kirchenfest, bei dem der Auferstehung Jesu Christi „am dritten Tage“ nach seiner Hinrichtung am Kreuz gedacht wird. In der Alten Kirche wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der Osternacht, der Nacht vor dem Ostersonntag, begangen. Das Datum des Osterfestes wurde auf dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 bestimmt. So fällt der Ostersonntag als beweglicher Feiertag stets auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond, wobei als Frühlingsanfang der 21. März festgelegt wurde.

Feier der katholischen Kirche

In Waldshut zelebrierte Pfarrer Ulrich Sickinger die heilige Osternachtsfeier. Feierlich trug er die am Osterfeuer entzündete Osterkerze in die Liebfrauenkirche, wo ihr Licht an die Kerzen der Gläubigen weitergegeben wurde.

In seiner Predigt sagte Sickinger sinngemäß, dass der Krieg und die Pandemie uns wachgerüttelt hätten, er glaube, dass unser Blick auf die Welt realistischer geworden wäre, die Auferstehung aber ein Zeichen der Hoffnung bleiben würde, das kein Regime, keine Macht und keine Gewalt je besiegen könnte.

Auf dem Kirchplatz der Liebfrauenkirche: Pfarrer Ulrich Sickinger entzündet die Osterkerze am Osterfeuer. Bild: Ursula Freudig

„Gerade in schwierigen Zeiten tun wir gut daran, uns darauf zu besinnen, was uns hoffen und leben lässt. Wir brauchen uns nicht verlassen zu fühlen“, so Sickinger.

Taufen

Osternachtsfeiern sind traditionelle Tauftermine. „Ein junges Menschenleben wird in die Gemeinschaft aufgenommen“, sagte Ulrich Sickinger und taufte mit sichtlicher Freude die kleine Nikita Karla Novak. Musikalisch umrahmt wurde die Osternachtsfeier von ehemaligen und aktuellen Mitgliedern der Singschule DoReMi unter der Leitung von Kantor Oliver Schwarz-Roosmann.

Osternachtstaufe: Die kleine Nikita Karla Novak -hier in den Armen ihrer Mutter- ist von Pfarrer Ulrich Sickinger getauft worden und wird mit Beifall in der Gemeinschaft der Gläubigen willkommen geheißen, von links die beiden Taufpatinnen, die Eltern des Taufkindes und Pfarrer Ulrich Sickinger. Bild: Ursula Freudig

Nach zwei Jahren war es die erste Osternachtsfeier mit gelockerten Corona-Vorgaben. Die Abstandsregel war weggefallen, sodass doch erheblich mehr Menschen in der Kirche Platz hatten und die Bankreihen „locker“ gefüllt waren.

Nach Aussagen einiger Kirchgänger zu schließen, wird die geltende Regelung – Maskenpflicht ja, Abstandsregel nein – von den Kirchgängern mehrheitlich gutgeheißen. „Sicherheit geht vor“, hieß es bei Befragten mit Blick auf die Maskenpflicht. „Auch ohne Abstandsregel konnte ein gewisser Abstand eingehalten werden, aus meiner Sicht, alles richtig gemacht“, sagte eine Kirchgängerin zur Neuregelung.

Das Dunkel weicht: Mit der brennenden Osterkerze trägt Pfarrer Ulrich Sickinger symbolisch das Licht, das mit Jesus Christus in die Welt kam, zu den Gläubigen in der Waldshuter Liebfrauenkirche. Bild: Ursula Freudig

In den katholischen Kirchen und Kapellen der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena gelten ungeachtet der weitgehend gelockerten Corona-Vorgaben des Landes, seit dem 7. April weiterhin diese Corona-Regeln bei Gottesdiensten: Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske) während des kompletten Aufenthaltes in der Kirche.

Die Abstandsregel von 1,5 Metern entfällt hingegen. Damit wendet der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit abweichend von der Empfehlung der Erzdiözese Freiburg ein eigenes Hygienekonzept an. Die Erzdiözese hatte mit Erlass vom 6. April empfohlen, bei Feiern in den Kirchen weiterhin sowohl an der Maskenpflicht als auch an der Abstandsregel festzuhalten, es den Pfarrgemeinden aber freigegeben, per Stiftungsratbeschluss auf eines von beidem zu verzichten.

Feier der evangelischen Kirche

Nachdem die evangelische Kirchengemeinde in Tiengen viel Flexibilität und neue Wege in den vergangenen zwei Jahren finden musste, kehrte nun auch wieder Normalität in der Christuskirche ein. Das gemeinsame Singen und Beten, sowie die Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi standen im Mittelpunkt des Ostergottesdienstes.

Die Pfarrerin Susanne Illgner und Lehrvikar Malte Dahme gestalteten den Ostergottesdienst in der renovierten Christuskirche in Tiengen. | Bild: Vanessa Amann

Pfarrerin Susanne Illgner und Lehrvikar Malte Dahme erinnerte in ihrer Predigt daran, dass auch nach dem Verlust eines geliebten Menschen die Hoffnung im Herzen nicht verloren gehen darf. Dass das Unrecht und Entsetzen in der Welt nicht das letzte Wort haben wird, sondern die Botschaft von Jesus in uns weiterleben wird.

„Die Osterfreude hat sich mit wenigen Worten ihren Weg aus dem Grab gebahnt und uns alle erfasst“, so die Pfarrerin. Und diese Hoffnung war es auch, die in der evangelischen Kirchengemeinde nun gespürt wurde.

„Viele Gemeindemitglieder haben sich nach dem Karfreitag-Gottesdienst und der Osternacht geäußert, wie froh sie sind, dass die Tradition nun wiederaufgelebt werden kann“, berichtete Susanne Illgner. Gerade das gemeinsame Singen habe gefehlt, denn „der Glaube gehört zur Musik und die Musik zum Glauben“, so die Vorsitzende des Gemeinderats Monika Preisser. Zwar sei die Osternacht noch nicht so gut besucht gewesen wie vor der Pandemie, allerdings seien die Mitglieder des Kirchengemeinderates optimistisch.

Der Ostergottesdienst war nun der erste Testlauf mit der Bestuhlung, wie es bereits vor zwei Jahren geplant war und mit dem Ergebnis ist die Pfarrerin mehr als zufrieden. „Es war schön, wieder viele vertraute Gesichter zu sehen“, betonte sie.

Und doch habe auch die Corona-Zeit, bei all der Veränderung, Positives mit sich gebracht: „Die Pandemie hat uns auch beflügelt, neue Wege zu finden und nun gilt es, einen guten Kompromiss zwischen der Gewohnheit und den neuen Formen zu finden.“