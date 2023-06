„Schön, dich endlich mal wieder zu sehen.“ Das war ein Wiedersehensgruß, der auf dem zweitägigen Hoffest „100 Jahre Obstbrennerei Wuchner“ sehr oft zu hören war. Hunderte von Menschen fanden sich auf dem idyllisch gelegenen Festplatz beim Wuchner-Hof ein und ließen sich verwöhnen.

Nach tagelanger Festvorbereitung konnte der Gastgeber Anton Wuchner endlich am Samstag um 11 Uhr die ersten Gäste begrüßen. Und schon bald darauf herrschte auf dem einladenden Festgelände eine froh-sommerliche Stimmung. Für die musikalische Einstimmung in den Festreigen sorgte ein Albhorn-Quartett aus dem schweizerischen Wettingen. Im Mittelpunkt des Jubiläumsfestes stand das Schaubrennen in der Brennerei. Im nach Schnaps duftenden Brennraum lauschten immer wieder dicht gedrängt die Festgäste den interessanten Ausführungen des Schnapsbrenners Anton Wuchner, der die seit 1923 bestehende Schnapsbrennerei von seinem Opa Julius Rüde und seinem Vater Franz Wuchner in dritter Generation übernommen hat.

Immer mehr füllten sich die Schatten spendenden Zelte auf der Streuobstwiese des idyllisch gelegenen Wuchnerhofes. Dann ab 17 Uhr eröffnete das Schlüchttal-Akkordeon-Orchester Gurtweil und die Blechmusiker Noochschlag den Reigen der musikalischen Waldshut-Tiengener Sommernächte 2023.

Am zweiten Festtag strömten erneut viele Besucher „Am Fischersteg“ vorbei an den knapp 20 Marktständen hin zum klingenden Festplatz. Dort sorgte der Musikverein Gurtweil beim Frühschoppenkonzert für Sommerstimmung. Am Nachmittag war es der Feuerwehr-Chor Dettighofen, der mit seinen munteren Liedvorträgen für Unterhaltung sorgte.