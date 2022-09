Waldshut-Tiengen – Die Messe am Hochrhein ist zurück und mit rund 200 Ausstellern, eine der großen Verbrauchermessen in der Region. Verteilt auf insgesamt sechs Ausstellungshallen auf dem Festplatz an der Wutach in Tiengen sowie in der Stadthalle Tiengen und auf dem Freigelände, bieten die Unternehmen aus der Region von Freitag, 30. September, bis Montag, 3. Oktober, alles was der Verbrauchermarkt hergibt.

Zu den Erfolgsrezepten der Messe am Hochrhein zählen unter anderem die hohen Beratungs- und Serviceleistungen der vielfach regionalen Anbieter, die dem Käufer auch über die Messetage hinaus, als Ansprechpartner zur Seite stehen.

Neu auf der Messe ist der Ausstellungsbereich „Motormarkt“ mit einer großen Auswahl namhafter Anbieter von Autoteilen. Ergänzt werden diese durch Aktionen und Vorführungen unterschiedlicher Fahrzeugtypen, Reisemobile sowie E-Autos und E-Bikes.

In diesem Jahr wieder mit dabei und seit jeher mit großen Ausstellungen vor Ort, sind die Bereiche Bauen, Wohnen und Energie. Die Stände rund um Gesundheit, Vitalität, Schönheit und Mode laden zum Bummeln und Entdecken ein. Eine große Rolle spielt laut Regina Rieger der Themenbereich Digitalisierung. Dafür sind zwei Vorträge des Digitalisierungsexperte Felix Pöhland geplant.

Rahmenprogramm

Doch nicht nur die Augen bekommen während der Messe einiges zu tun. Wie gewohnt, findet auch in diesem Jahr ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Bereits um 11 Uhr am Freitag, wird die Showküche in Halle sechs eröffnet. „Sehen, Fühlen, Riechen und Probieren“ steht auf dem Programm. Auf natürliche Weise hergestellt Öle mit unterschiedlichen Charakteren verschiedener Speiseöle werden vorgestellt. Dazu gibt es viel Wissenswertes darüber, welche Fette gesund sind und wie sie am besten eingesetzt werden können. die Frage „Warum ein Hügelbeet bauen“ wird um 11.30 Uhr in der Halle fünf am Kreativstand mit Erwin Kiefer diskutiert und um 12 Uhr gibt es auf der Showbühne ein Funktionaltraining für jedes Alter. Informativ wird es auch um 13 Uhr auf der Bühne in der Stadthalle. Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank begrüßt die Teilnehmer und Schulleiterin Susanne Schwer erklärt, worauf es bei einem guten Bewerbungsgespräch ankommt.

Kulinarisch geht es dann um 16.30 Uhr in der Showküche in der Halle 6 weiter. Tasso Karassek aus dem Hause Vioneer lädt Weinliebhaber zu einer Weinprobe seiner herausragenden internationaler Weine ein. Zu den Kostproben liefert er eine Fülle an Informationen zu Terroir, Weinausbau, Lagerfähigkeit und Genussempfehlungen.